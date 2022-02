Až pět minut před pauzou se dočkali také Klatovští, když dobrou práci Zajíčka, autora pěti pátečních gólů do sítě domažlického soka, přetavil v kosmetickou úpravu skóre Michal Lukeš, jenž nedal Mrózkovi ve svatyni domácího výběru žádnou šanci a jenž má na začátku přípravy (stejně jako Jan Zajíček) rovněž solidní střeleckou fazónu - dva zápasy, tři branky. To je velmi slušná vizitka, že?

Plzeňský Alexandr Sojka v obklíčení klatovských protihráčů.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Ve druhém poločase trenér Klatov Michal Hoffmann výrazně prostřídal sestavu a šanci ukázat se dal mladým hráčům a dorostencům. Ti už společně inkasovali pouze jednou, a to z penalty v podání Roberta Aubrechta, jenž v 82. minutě nechytatelnou bombou do horní růžku brány nezaváhal.

To byl ale po hříchu jediný gólový moment druhého poločasu, a to především proto, že klatovský gólman Valeš, jenž mezi tři tyče zamířil až po změně stran místo Tomáše Nováka, který naopak odčapal první dějství, zneškodnil fantastickým způsobem další tři stoprocentní šance aktivního domácí celku. O tom po zápase mimo jiné hovořil také kouč vítězné Viktorie Josef Parlásek.

„Vybavuji si minimálně tři tutovky, které nám Ondra Valeš chytil. Mohli jsme přidat i další branky, ale bohužel… to mě trošku mrzí. Právě efektivita je věc, která nás trápí a na které stále pracujeme. Je potřeba tyhle situace úspěšně vyřešit za jakéhokoliv stavu," tvrdí plzeňský trenér Josef Parlásek, jenž byl jinak s výkonem svých svěřenců navýsost spokojený.

Milan Mészáros se po jednom ze zákroků rozčiloval na rozhodčího, že situaci neposoudil jako faul.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Ačkoliv jsme měli před zápasem trošku problémy se sestavou a tým doplnili o kluky z kategorie staršího dorostu, měli jsme parádní vstup do utkání. První šance se nám podařilo proměnit, a to se potom hraje o poznání lépe. Klukům najednou narostlo sebevědomí a myslím si, že celkově jsme utkání měli kontrolou," doplnil k hodnocení Josef Parlásek a nezapomněl ještě poděkovat týmu z města pod Černou věží.

„Chtěl bych soupeři poděkovat za to, že jsme tohle utkání mohli sehrát. Původně jsme totiž měli naplánované utkání s Mariánskými Lázněmi, ale ty kvůli zdravotním problémům zápas zrušily," uzavřel trenér plzeňského béčka.

Své si k utkání řekl také klatovský kouč Michal Hoffmann. „Stejně jako proti Domažlicím jsme nezachytili začátek, to bylo fakt strašné. Na druhou stranu: jsme teď na soustředění, kluci mají tři tréninky denně, včera (v pátek - pozn. autora) jsme večer ještě měli zápas. Asi už byla na hráčích trošku znát únava. V úvodu byl na hřišti patrný velký rozdíl, nestíhali jsme, ale pak jsme hru docela vyrovnali a podařilo se nám dát i gól. Sice jsme prohráli, ale kluci si zaběhali a zápas celkově splnil to, co jsme od něj očekávali," říkal upřímně trenér čtvrtého týmu podzimu ve FORTUNA divizní skupině A, který páteční vysokou výhru proti Jiskře B nepřeceňoval, a ani teď z vysoké porážky nedělal žádnou tragédii.

FC Viktoria Plzeň B - SK Klatovy 1898 6:1 (5:1)

Branky: 8., 20. a 82. z penalty Robert Aubrecht, 5. a 19. Tadeáš Pospíšil, 16. Matyáš Kodýdek - 40. Michal Lukeš.

