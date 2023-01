„Je to nesmírně kvalitní soupeř,“ uvedl plzeňský trenér Michal Bílek na adresu celku, který usiluje o postup do bundesligy. Tým kouče Franka Schmidta je tvořený výhradně německými fotbalisty. V útočné fázi spoléhá především na devítigólového střelce Tima Kleindiensta, který hrál i bundesligu za Freiburg a před dvěma lety se do Německa vrátil z belgického Gentu. Se šesti vstřelenými brankami mu zdatně sekunduje Denis Thomalla.