Krajské finále největšího fotbalového turnaje pro žáky a žákyně základních, 24. ročník McDonald´s Cupu, vyhrály ZŠ Gagarinova Stříbro a 25. ZŠ Plzeň. Postoupily na republikové finále nazvané Svátek fotbalu, které bude hostit 29. a 30. května Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti.

24. ročník turnaje McDonald's Cup měl na programu krajské finále. | Video: Martin Švec

Krajské finále se hrálo včera na hřišti u 33. základní školy v Plzni ve dvou věkových kategoriích. V té mladší porazila ve finále 25. ZŠ v plzeňské Chválenické ulici sušickou ZŠ 4:0.

„Myslím si, že rozhodla bojovnost kluků. Za vítězstvím si šli od začátku a hráli výborně. Všichni kluci jsou pracovití, všichni hráli skvěle. Samozřejmě že v týmu jsou nějací tahouni, ale vyhráli jsme jako tým,“ ocenil učitel z 25. ZŠ Plzeň Ondřej Soukup.

Tahounem pětadvacítky byl devítiletý fotbalista Viktorie Plzeň Lukáš Porazil, který se stal nejlepším střelcem krajského finálového turnaje v mladší kategorii.

„Turnaj byl skvělý, kluci hráli výborně. O našem postupu do republikového finále rozhodlo, že jsme makali. Nabudil nás první gól. Za odměnu dostaneme mekáč do školy. Do dalšího finále musíme zlepšit střelbu, abychom měli šanci to celé vyhrát,“ řekl útočník Lukáš Porazil.

„Možná, že si před finále dáme jeden trénink, i když momentálně není co zlepšovat, protože jsme dneska vyhráli,“ prohlásil Soukup.

To finále starší kategorie, ve kterém se střetla 33. ZŠ Plzeň se ZŠ Gagarinova Stříbro bylo vyrovnanější. Za stavu 2:2 rozhodl na konci zápasu Vít Smolek. Zatímco stříbrské oslavy nebraly konce, ve tvářích některých kluků z plzeňské školy byly vidět slzy. „Krásný pocit rozhodnout finále. Turnaj byl výborný. Pomohla nám týmová hra. Ve škole budeme mít den volna, abychom mohli slavit. Za odměnu dostaneme mekáč. Potřebujeme zapracovat na obraně a komunikaci na hřišti. Tipuji, že ve finále skončíme třetí nebo čtvrtí,“ pověděl útočník Baníku Stříbro a reprezentant ZŠ Gagarinova Stříbro desetiletý Vít Smolek.

„Rozhodla týmovost, sešli se fakt šikovní kluci, kteří hrají za Baník Stříbro. Porazit kluky z 33. ZŠ byl velký cíl a motivace. Kluci hrají za Baník, takže trénují spolu a jsou sehraní,“ uvedla učitelka ZŠ Stříbro Zdeňka Velichová.

Ceny, diplomy, poháry a medaile rozdělovali malým fotbalistům hráči Viktorie Plzeň Jan Sýkora a Jan Kliment.

„Organizace je super. Slavnostní nástup kluci ocení a užijí si ho. Byla by škoda, pokud bychom McDonald´s Cup nehráli, protože ve škole máme šikovné kluky, kteří si rádi zahrají. A když se udělá úspěch, tak mají radosti oni i škola,“ potěšilo Ondřeje Soukupa.

Kluci z plzeňské 25. ZŠ ve Chválenické byli viktoriánskou návštěvou nejvíce potěšeni, protože skandovali jméno Jana Klimenta. Ten si pak při gratulaci malým fotbalistům od jednoho z nich vyslechl, že je Bůh.

McDonald´s Cup je mezi mládeží velmi populární.

„Super organizace, děti si zahrají a zasportují. Na škole je tradice, že každý se už těší, kdy už bude mekáč,“ smála se Zdeňka Velichová.

Jaké pocity měla ředitelka turnaje Alena Knězková z letošního krajského finále. „Myslím si, že i tento ročník byl na vysoké úrovni a že kluci, kteří postoupili na republikové finále, tak budou vzorně reprezentovat Plzeňský kraj. Turnaj proběhl krásně, protože se nikdo nezranil a vyhráli opravdu ti nejlepší. V každém družstvu se najdou talentovaní hráči, ale jde o to, jak o ně budou pečovat nejen trenéři, ale i rodiče,“ zhodnotila 24. ročník McDomald´s Cupu jeho ředitelka Alena Knězková.

Konečné pořadí - mladší kategorie:

1. 25. ZŠ Plzeň

2. ZŠ Sušice

3. ZŠ Kaznějov

4. 33. ZŠ Plzeň

5. ZŠ Stod

6. ZŠ Domažlice

7. ZŠ Rokycany

8. ZŠ Tachov

Starší kategorie:

1. ZŠ Stříbro

2. 33. ZŠ Plzeň

3. ZŠ Rokycany

4. ZŠ Plasy

5. 26. ZŠ Plzeň

6. ZŠ Mrákov

7. ZŠ Dobřany

8. ZŠ Klatovy

