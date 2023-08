/FOTOGALERIE, VIDEO, OHLASY/ Středa byla pro fanoušky fotbalové Jiskry Domažlice skvělým dnem. Jejich miláčci totiž v rámci 2. kola MOL Cupu porazili na domácím hřišti druholigovou Příbram 2:0 po prodloužení a slaví postup do další fáze, ve které se do poháru zapojí už i obě pražská S, nebo plzeňská Viktoria, která ve čtvrtek od 19 hodin zabojuje v odvetě 4. předkola play-off Evropské konferenční ligy proti Tobolu Kostanaj o základní skupinu třetí nejprestižnější soutěže Starého kontinentu.

MOL Cup, 2. kolo: TJ Jiskra Domažlice (na snímku fotbalisté v bílých dresech) - FK Příbram (zelení) 2:0 po prodloužení. | Foto: Jindřich Schovanec

Domažlice si ve středu odpoledne před zraky 607 diváků v ochozech postup zasloužily. Rozhodli o něm v prvním prodloužení dva střídající hráči. V 96. minutě se prosadil obvyklý kapitán Petr Mužík, který jemně tečoval za záda bezmocného gólmana Příbrami předchozí centr spoluhráče Fedaka.

Útočník odvolal penaltu, na které rozhodčí trval. Skvěle se zachoval i kapitán

Druhou branku přidal v první minutě nastavení úvodního prodloužení obránce Martin Rychnovský, který po dalším parádním centru aktivního Ukrajince Fedaka předskočil ve vápně svého strážce a přesnou hlavičkou překonal gólmana Příbrami. Pětadvacetiletý Rychnovský byl přitom na hřišti jen chvíli, ve sté minutě nahradil na hřišti Václava Svobodu. Jiskra tak odčinila dvě předchozí zaváhání ve třetí lize (Povltavská FA 1:2 a FK Robstav 1:1) a v poháru vyřadila aktuálně jedenáctý tým FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Grandiózní práce!

MOL Cup, 2. kolo: TJ Jiskra Domažlice - FK Příbram 2:0 po prodloužení.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Já jsem samozřejmě rád, že jsme postoupili, a že jsme ukázali určitou sílu a velkou soudržnost, protože to byl v některých momentech velký boj. I když správce dělal se hřištěm, co mohl, tak v některých místech bylo hřiště hodně podmáčené. Co se týče fyzické kondice, tak to byl pro nás hodně těžký zápas. Ale jsem přesvědčený, že jsme to z tohoto pohledu dobře zvládli,“ řekl na pozápasové tiskové konferenci trenér domažlických fotbalistů Pavel Horváth. „Myslím si, že nám i vyšlo střídání, protože střídající hráči potom zápas rozhodli. Jsem za všechny kluky moc rád,“ doplnil ještě.

Zdroj: TJ Jiskra Domažlice

„Musím být dneska velice negativní. Náš výkon se mi nelíbil. Měli jsme nějaký plán, ale bylo to všechno tak nějak na půl. V takovém zápase, kdy ani jeden tým nechce udělat chybu, tak dominuje ten, kdo má druhé míče. Na nás bohužel stačí elán, nadšení, entusiasmus a vyhrávání osobních soubojů. Jsem velice zklamaný,“ hlesl po utkání Roman Bednář, asistent příbramského trenéra.

TJ Jiskra Domažlice - FK Příbram 2:0 po prodloužení

Zdroj: TJ Jiskra Domažlice

Poločas: 0:0. Branky: 96. Mužík, 105+1. Rychnovský. Rozhodčí: Všetečka – Kubr, Vyhnanovský. ŽK: 2:3 (111. Fillo, 116. Fedak – 32. Matoušek, 71. Jahič, 92. Hušbauer). Diváci: 607. TJ Jiskra Domažlice: Brych – Jahn (68. Fillo), Zajíček (84. Mužík), Pavlík (100. Pavlík), Dvořák, Jedlička (84. Došlý, 90. Aubrecht), Svoboda (100. Rychnovský), Vávra, Procházka, Fedak, Vais. Trenér: Pavel Horváth. FK Příbram: Babka - Jahič, Matoušek (106. Biricz), Fišl, Čejka (74. Dudl) - Jandera (63. Vott), Hušbauer, Nsunzu (74. Krch), Andronikou (89. Anih) - Loic, Nečas (63. Vokřínek). Trenér: Karel Krejčí.

