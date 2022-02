PODÍVEJTE SE: Doosan Arena slaví deset let, pokřtilo ji Schalke

Dnes je to přesně deset let, co se ve zrekonstruované Doosan Areně v plzeňských Štruncových sadech hrál poprvé fotbalový zápas. Bylo 16. února 2012 a z Německa přijelo věhlasné Schalke 04, pojďte si ten historický zápas připomenout ve fotografiích a na videu.

Plzeňští fotbalisté František Rajtoral (vpravo) a Milan Petržela stíhají jednoho z hráčů Schalke 04. | Foto: Foto: fcv

Viktoriáni si tehdy poprvé zahráli ve vyřazovací části Evropské ligy, předtím na podzim totiž skončili třetí při svojí premiérové účasti ve skupině Ligy mistrů za evropskými giganty FC Barcelona a AC Milán, ale za sebou nechali běloruský BATE Borisov. A to jim zaručilo pro jaro účast v Evropské lize a možnost stylově pokřtít zrekonstruovanou Doosan Arenu, na Ligu mistrů do azyly v pražském Edenu. A tak utkání s německým Schalke bylo svátkem pro všechny fanoušky plzeňského fotbalu, hlediště bylo zaplněné do posledního místečka. Podívejte se na sestřih zápasu ZDE>>> A bylo se skutečně na co dívat, se Schalke dorazila i španělská ikona Raúl, předtím ikona Realu Madrid. Ale také tehdy ještě vycházející hvězdička Nizozemec Huntelaar nebo na stoperu německý reprezentant Höwedes. Bylo přesně sedm večer, když se historické utkání rozehrálo. A viktoriáni se slavného soka nezalekli. Plzeň proti Schalke obstála. Se vztyčenou hlavou Po centru kapitána Horvátha se nádherně na hranici velkého vápna položil do míče mladíček Darida, který tehdy nahradil Jiráčka. A Doosan Arena poprvé vybuchla nadšení, čtvrt hodiny před koncem nadšení trochu zchladil Huntalaar vyrovnávacím gólem. Ale i tak to byl pro všechny nezapomenutelný zážitek. Jen pro splnění zpravodajské povinnosti doplním, že plzeňská Viktoria odvetu v Gelsenkirchenu prohrál až v prodloužení (1:3), když hrála od 60. minuty bez vyloučeného Bakoše. Těsně před koncem sice Rajtolar vyrovnal, ale v prodloužení přidal další dva góly Huntelaar, autor hattricku. A jaká, že byla plzeňská sestava? V brance Marek Čech, momentálně trenér gólmanů v Liberci, před ním plzeňští odchovanci David Limberský a Václav Procházka, dnes již nežijící František Rajtoral a Marián Čišovský, , V záloze už zmíněná dvojice Pavel Horváth s Vladimírem Daridou, před nimi Daniel Kolář a na stranách štírci Milan Petržela a Václav Pilař, na hrotu pak smutný hrdina odvety Marek Bakoš. Střídali Michal Ďuriš, Tomáš Wágner a Tomáš Berger.