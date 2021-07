„S výsledkem jsem spokojený, ale ne tolik s předvedenou hrou. Stejně jako proti béčku Příbrami (ve středu Rokycany s dalším účastníkem ČFL A remizovaly 2:2 – pozn. autora) začneme hrát až ve chvíli, kdy prohráváme o dvě branky. Opět jsme zaspali úvod," zlobil se rokycanský šéf lavičky.

Domažlice - Rokycany (v zeleném) 2:2.Zdroj: Deník/Veronika Zimová

„Poté jsme se zlepšili, vyrovnali a měli i nějaké další šance. Na druhou stranu musím uznat, že i Jiskra měla hodně svých příležitostí a mohla nám dát daleko více gólů. Celkově byla určitě lepší. Stejně jako ve středu Příbram. Oba zápasy byly dost podobné,“ měl jasno rokycanský trenér, jehož tým čeká příští sobotu (doma od 14 hodin) premiéra nové sezony proti ambicióznímu Lomu.

„Máme týden na to, abychom zapracovali na odstranění hluchých míst v zápasech, které jsme tam proti Domažlicím a předtím i s Příbramí měli. Co se týče sestavy, na devadesát procent už máme jasno, u dvou tří postů ještě váháme. Budeme se v týdnu také rozhodovat, jak proti Lomu nastoupíme, co se týče stylu hry. Soupeř hodně posílil o kluky z Táborska a vyhlásil útok na postup do třetí ligy, takže nás nečeká nic jednoduchého,“ uvědomuje si Milan Dejmek.