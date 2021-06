FOTO: Kobrův rok v Plzni. Radost, ale i smutek

Do Plzně přišel Zdeněk Ondrášek loni v polovině září z amerického Dallasu. Táhlo ho to po letech strávených v cizině domů, předtím působil i v norském Tromsø a polské Wisle Krakov. A na oplátku měl on dotáhnout Viktorii do Evropské ligy. Jenže to se nepovedlo a po necelém roce se Ondrášek vydává na další zahraniční štaci. Tentokrát do Rumunska, vedení klubu FCSB z Bukurešti v pondělí oznámilo, že Ondrášek podstoupil lékařskou prohlídku a podepsal nespecifikovanou smlouvu. S týmem vicemistra své země zkusí vybojovat skupinu nové klubové soutěže Konferenční liga UEFA, o kterou bude hrát v létě i plzeňská Viktoria.

Předchozí 1 z 11 Další PO PŘÍCHODU do plzeňské Viktorie si Zdeněk Ondrášek vybral dres s číslem 13. V české lize nastoupil do 31 zápasů, v nichž vstřelil šest gólů. Zdroj: FCVP ÚSPĚŠNÁ PREMIÉRA. Hned v prvním zápase v novém dresu se střelecky prosadil a v Ďolíčku přispěl k vítězství 4:1 nad Bohemians 1905. Zdroj: FCVP GÓL DAL I EVROPĚ. Proti dánskému SønderjyskE se prosadil z penalty a pomohl k jasnému vítězství 3:0. Zdroj: FCVP VYŘAZENÍ. Potom ale musel se svými spoluhráči i fanoušky skousnout vyřazení v izraelské Beer Ševě (0:1). Zdroj: FCVP BRANKA SPARTĚ. V prvních čtyřech ligových zápasech dal Zdeněk Ondrášek tři góly, posledním z nich byl ten do sítě Sparty po listopadovém restartu nejvyšší soutěže. Zdroj: FCVP STŘELECKÝ PŮST. Pak už se ale až do konce podzimní části sezony gólově neprosadil. Den před Vánoci se marně pral s defenzivou pražské Slavie. Zdroj: FCVP NA SNĚHU V OSTRAVĚ. Další branku dal až na konci ledna, kdy nasměroval viktoriány k vítězství 2:0 na hřišti Baníku Ostrava. Gólová oslava proběhla na sněhu. Zdroj: FCVP PŘESTŘELKA S PŘÍBRAMÍ. Při divokém zápase s Příbramí zařídil obrat z 0:2 na 3:2, ale hosté nakonec ještě srovnali stav. A v Plzni skončil trenér Adrian Guľa. Zdroj: FCVP A ZASE TEN BANÍK. Zatím poslední gól v české lize dal Zdeněk Ondrášek také Baníku, při květnovém vítězství 4:0 doma. A ocitl se na ramenou kapitána Jakuba Brabce. Zdroj: FCVP NAPOSLEDY ZA PLZEŇ nastoupil Zdeněk Ondrášek v posledním ligovém kole v Opavě na závěrečných osm minut. A pak se radoval z postupu do kvalifikace o Konferenční ligu, kterou už si ale zahraje v dresu FCSB Bukurešť (dříve Steaua). Zdroj: FCVP O EURO PŘIŠEL. Svým gólem do sítě Anglie (2:1) pomohl české reprezentaci na Euro 2020, ale do konečné nominace na šampionát, který byl odložen na letošní rok, se nevešel. Zdroj: FCVP