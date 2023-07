Na pikantní konfrontaci došlo ve středu večer v areálu postřekovské Bedna arény. Fotbalisté třetiligové Jiskry Domažlice totiž na pažitu účastníka krajské I. B třídy změřili síly s divizní Doubravkou, kterou vede bývalý kouč chodského celku Pavel Vaigl. Kluby se v rámci přípravného období domluvily na dvou zápasech hraných na dvakrát 30 minut.

Letní příprava 2023: Jiskra Domažlice (bílé dresy) - SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutém) 1:2, 2:0. | Foto: Jiří Pojar

V prvním utkání se Chodové zásluhou trefy kapitána Petra Mužíka, který proměnil pokutový kop, ujali vedení, ale Doubravka dokázala skóre otočit (Novák, Vacata) a zvítězila těsně 2:1. Ve druhém zápase už třetiligový tým vedený novým trenérem Pavlem Horváthem, legendou plzeňské Viktorie, potvrdil roli papírového favorita a díky trefám Martina Filla (premiérový zásah v dresu Domažlic) s mladíčkem Janem Zajíčkem uspěl 2:0.

„Tento dvojzápas měl pro nás obrovský přínos. Zejména s prvním duelem, který jsme i se štěstím vyhráli 2:1, byl výkon z naší strany velice kvalitní. Já osobně výsledek nepřeceňuji, ale i když se jedná o přípravu, ve které týmy zkouší různé věci, klukům výhra samozřejmě přidá sebevědomí do další práce," sdělil Deníku trenér plzeňské Doubravky Pavel Vaigl a následně vysekl poklonu také Jiskře, kde strávil dlouhá léta a vloni s ní dokráčel až do baráže o postup do F:NL.

Trenér Pavel Vaigl na lavičce Doubravky.Zdroj: Jiří Pojar

„Domažlice byly v obou zápasech samozřejmě fotbalovější. Mají zkušeného trenéra, dobré hráče, posílily o zkušené kluky. Věřím, že vše vypilují a v ČFL skončí zase na prvním místě," doplnil trenér divizního SK SENCO Doubravka.

Jiné rozestavení? Věřím, že to vypilujeme, říká kapitán

Z tábora Domažličanů se k souboji s plzeňským sokem vyjádřil zkušený fotbalista a kapitán Petr Mužík. „Byli jsme rozdělení na dvě jedenáctky a já hrál první zápas, takže mohu hodnotit pouze úvodní utkání. Brzy jsme se ujali vedení, ale Doubravka po rohovém kopu vyrovnala a ve druhé půli dala z ojedinělé akce vítěznou branku. Celkově to od nás nebyl dobrý výkon, Doubravka dobře bránila a my se těžko dostávali do šancí," uznal playmaker.

„Sice jsme měli herní převahu a větší držení míče, ale bez větších šancí. Hrajeme nyní trošku v jiném rozestavení než za trenéra Vaigla, a nejspíš bude chvíli trvat, než si na to zvykneme. Ale věřím, že to vypilujeme a na první mistrák budeme dobře připraveni," dodal šestatřicetiletý Mužík.

V dalším zápase letní přípravy hrají Domažlice už v sobotu na domácí Střelnici od 10.30 hodin proti devatenáctce Viktorie Plzeň. Doubravka hostí ve stejný den o půl hodiny dříve divizní Březovou (Karlovarský kraj, divize B).

