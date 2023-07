První červencovou sobotu se uskutečnil v Koutě na Šumavě na Domažlicku čtvrtý ročník již tradičního turnaje v malé kopané Soccer Cup. Turnaje, z něhož každoročně pořadatel Jan Zavadil část startovného a dobrovolné vstupné daruje na dobročinné účely, se zúčastnilo stejně jako v předchozím roce deset mužstev.

Fitkoboyz. | Foto: Soccer Cup

V letošním roce stejně jako v loňském byl předán po skončení turnaje symbolický šek s vybranou částkou, letos však vzhledem k uzavření novorozeneckého oddělení Stodské nemocnice poputuje vybraná částka na Neonatologické oddělení FN Plzeň – Lochotín. Symbolický šek s vybranou částkou si po skončení turnaje převzala z rukou pořadatele Jana Zavadila vrchní sestra Neonatologického oddělení Dana Špidlenová.

Letošního ročníku, jak bylo již zmíněno se zúčastnilo deset mužstev, která se utkala ve dvou skupinách, z nichž dále postoupila první čtyři mužstva do play-off. Všechna utkání se hrála na 2x10 minut. Celkovým vítězem turnaje se po vyrovnaném finále stalo mužstvo Fitkoboyz Klatovy složené například z hráčů Jiskry Domažlice (Jindřich Sojka nebo nová posila do branky expříbramský Aleš Strolený), Mochtína (Zbyněk Smolík) či Měcholup (Václav Kaas) a dalších z Klatovska. Tento tým tak navázal na dvě vítězství ze zimního turnaje Golden Cupu pořádaného v Holýšově. Letošního ročníku se zúčastnila mužstva z Domažlicka, Klatovska, Plzně a jedno dorazilo z Kraslic, opět se tak proti sobě utkala mužstva s hráči od IV. třídy po ČFL.

Nejlepší hráč: Zbyněk Smolík (Fitkoboz)

Nejlepší brankář: Miroslav Zach (Gumísci - 9 obdržených branek)

M. Zach a A. Strolený inkasovali devět branek, o nejlepším brankáři bylo rozhodnuto za nejméně obdržených branek ve skupině až semifinále.

Nejlepší střelec: Václav Sklenář (Hurikáni - 21 branek)

Skupina A:

1. Gumísci 23:5 12b

2. Domažlická Esa 28:11 7b

3. Drink team Osvračín 7:20 3b

4. SK Vzpomínky 5:18 3b

5. MFK Totální ťukec 6:15 3b

*O umístění na 3. - 5. místě rozhodla minitabulka, kde všechna mužstva měla po třech bodech, a tak rozhodlo skóre ze vzájemných utkání, kdy Osvračín měl 4:3, SK Vzpomínky 3:3 a Totální ťukec 1:2.

Skupina B:

1. Fitkoboyz 20:6 10b

2. Maxim team 19:18 9b

3. Hurikáni 23:14 7b

4. Decentně najetý hovada 18:25 3b

5. Domácí snipeři 8:25 0b

Play-off:

Čtvrtfinále: Gumísci – Decentně najetý hovada 3:2, SK Vzpomínky - Fitkoboyz 1:5, Drink team Osvračín – Maxim team 3:1, Domažlická Esa – Hurikáni 12:2.

Semifinále: Fitkoboyz – Domažlická Esa 6:2, Gumísci – Drink team Osvračín 7:0.

O 3. místo: Domažlická Esa – Drink team Osvračín 7:3.

Finále: Fitkoboyz – Gumísci 2:1.

Konečné pořadí:

1. Fitkoboyz

2. Gumísci

3. Domažlická Esa

4. Drink team Osvračín

5. Maxim Team

6. Hurikáni

7. Decentně najetý hovada

8. SK Vzpomínky

9. MFK Totální ťukec

10. Domácí snipeři

Jan Zavadil (pořadatel turnaje): "Po třech letech jsme se vrátili tam, kde to všechno začalo, do Kouta. Tato změna byla vzhledem k neochotě pana Bukovského, správce hřiště v Osvračíně, vynucenou. Je to sice škoda, protože trávník mají jeden z těch top v okrese, ale nemělo cenu se z toho hroutit a nutno říct, že nám stadion v Koutě poskytl velmi dobré zázemí. Zdejšímu areálu by slušela vyšší soutěž než jen od nového ročníku III. třída okresu Domažlice.

Letos jsem vlastní mužstvo nesestavil, ale i tak jsem si jako jediný zahrál rovnou za dvě. Zachytal jsem si za Maxim team s mladými hráči jako Secký nebo Falout, kteří hrají za Viktorii Plzeň a nutno říct, že hlavně díky nim jsme postoupili ze skupiny, i když jsme nešťastně vypadli ve čtvrtfinále proti „Prešovskému betónu“ Osvračína, který mne velmi mile překvapil, a jeho čtvrté místo bylo překvapením.

Druhým týmem bylo mužstvo SK Vzpomínky, kde jsem se setkal s Jirkou Toušem, se kterým jsme se před lety setkali v horšovskotýnském 1.FC. I s tímto mužstvem jsme postoupili do čtvrtfinále, kde nás však čekal nejsilnější tým turnaje a pozdější vítěz Fitkoboyz Klatovy. Prohra 1:5 na to, že jsme turnaj odehráli v sedmi lidech, se dala bohužel čekat, vyčerpání bylo znát. Čeho si však velmi vážím, byla mnou vstřelená branka Aleši Strolenému, nové posile domažlické Jiskry z vítězného mužstva Fitkoboyz. S Alešem se známe dlouho a tak jsme se hecovali a já si splnil každoroční vstřelený alespoň jeden gól.

Maxim team s pořadatelem Janem Zavadilem.Zdroj: Soccer Cup

Jsem rád, že dorazil i jeho bratr Petr, rozhodčí krajských soutěží, ale i další, jako Míra Zach od nás z Holýšova, kde chytá krajský přebor. Nebo že v akci byla vidět i žena, a to konkrétně Alena Konopíková za Maxim team.

Hlavním cílem celé akce jako vždy bylo vidět se s klukama a vybrat nějakou částkou, kterou bychom podpořili oddělení pro nejmenší ve FN na Lochotíně. Turnaj se odehrál bez větších emocí a zranění a i to svědčí o tom, že hráči si přijeli turnaj užít a „stmelit“ partu.

Chtěl bych tímto poděkovat všem našim sponzorům především panu Pavlu Pittrovi ze Staňkova, který již od počátku turnaje pro nás zajišťuje výrobu medailí a bannerů. Dále panu Janu Kastlovi, jenž nám dodává poukazy do své restaurace, dále nově panu Janu Halíkovi, jehož společnost pořádající letní festivaly nám poskytla „merch“ , fotbalgolfovému hřišti v Klatovech za poukazy na fotbalgolf a Kvíčovické cukrárně Tomáše Klesy. Největší díky pak patří firmě pana Bozděcha a Hrstky, která turnaj již i v době covidu podporovala a samozřejmě Sokolu Kout na Šumavě za poskytnutí zázemí a pomoc s realizací turnaje. V neposlední řadě nesmím zapomenout zmínit Davida Budku s Jirkou Smolíkem, kteří skvěle odřídili celý turnaj a za to jim patří velký dík.

V Koutě jsme již domluveni s Tomášem Procházkou, předsedou místního Sokola, na dalším pokračování do dalších let, ale již teď mám několik podnětů na zlepšení, kterými např. bude určitě navýšení rozhodčích alespoň na tři aby nedocházelo k prostojům pro týmy, kluci si mohli odpočinout anebo změna hrací doby na souvislou místo dvou poločasů apod. Na turnaj si našlo cestu asi 30 diváků, kteří viděli v akci hráče týmů hrajících krajské soutěže jako Kdyně, Luby, Klatovy B, Domažlice a další. Zkrátka ze všech stran panovala spokojenost."

S přispěním Jana Zavadila