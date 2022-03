První březnový víkend bude ve znamení generálek na jarní boje v nižších fotbalových soutěžích. Atraktivní zápasy čekají oba účastníky ČFL, zatímco Domažlice jedou v sobotu za soupeřem do Tábora, kde má domovský stánek ambiciózní divizní Lom, rezerva plzeňské Viktorie se představí v Luční ulici, kam přijedou Zápy, pátý celek sousední skupiny B. „Sestava se kvůli zraněním a nemocem často mění, což není ideální. Ale i tak děláme až moc individuálních chyb, to musíme do mistráků odstranit,“ řekl před generálkou domažlický kouč Pavel Vaigl. „První kolo s Vyšehradem nám odpadlo, teď se nám to i hodí,“ doplnil trenér Jiskry.