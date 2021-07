Fotbalisté Viktorie vyrazili do Alp bez Kalvacha a dalších tří marodů

V pondělí dopoledne si ještě fotbalisté Viktorie Plzeň zatrénovali ve svém areálu v Luční ulici a teprve po společném obědě se vydali do rakouských Alp. Na tradiční místo do Westendorfu, kde absolvují závěrečnou fázi přípravy na boje o postup do Konfederační ligy UEFA i českou nejvyšší soutěž.

Lukáš Kalvach si poranil kotník v posledním přípravném utkání před odjezdem do Rakouska proti Domažlicím (4:2). | Foto: fcv

Ve výpravě však chybí několik hráčů, s nimiž se původně počítalo. Především pak Lukáš Kalvach, jenž se zranil v poslední přípravě před odjezdem s třetiligovými Domažlicemi (4:2). Jeho kotník zdobí sádrový krunýř a přijde nejen o soustředění v Rakousku, ale zmešká i start sezony. To je pro viktoriány citelná rána, Kalvach patří od svého příchodu z Olomouce do základní sestavy, chyběl jen zřídka. A je jedno, jestli byl trenérem Pavel Vrba, Adrian Guľa nebo nyní Michal Bílek. „Samozřejmě, že je to nepříjemnost, protože Kalvi je pro nás velmi důležitý hráč,“ okomentoval jeho zranění po přípravném zápase s Domažlice trenér Michal Bílek. To ještě netušil, jak vážné to bude. Pětadvacetiletý záložník má poraněné vazy v kotníku, dostal sádru a s týmem ani neodcestoval na soustředění do Westendorfu. Ve výpravě však bohužel nebyl ani další zraněný hráč základní sestavy Milan Havel, zdravotní trable mají i Luděk Pernica a Tomáš Chorý. „Všichni čtyři hráči zůstanou v Plzni a budou se věnovat rekonvalescenci v domácích podmínkách,“ uvedla plzeňská Viktoria ve zprávě na svém webu. Mladá Češka vykročila v Plzni ve stopách Šarapovové Přečíst článek › Reprezentační stoper a plzeňský kapitán Jakub Brabec má vzhledem k účasti na Euru volno a připojí se k týmu až v průběhu soustředění. I vzhledem ke zmíněným absencím se tak otevírá nová šance pro zkušeného obránce Radima Řezníka, který se zatím připravoval individuálně a měl svolení hledat si nové angažmá. Teď byl tedy znovu povolán do zbroje. S týmem do Westendorfu odjekli i gólman Marián Tvrdoň a Modou Ndiaye, kteří uspěli na testech a v nadcházejících dnech bude dořešena forma jejich setrvání v plzeňské Viktorii. A právě 24letý senegalský záložník, jenž hrál na jaře druhou ligu za Táborsko, by mohl být alternativou za zraněného Kalvacha. Do Rakouska už neodjel ani chorvatský středopolař Marko Alvir, který odchází na hostování s následnou opcí do slovinského Mariboru. „Marka bohužel přibrzdila častá zranění. Potřebuje co nejvíce hrát a nastupovat pravidelně, což by mu mělo zajistit právě hostování v Mariboru,“ uvedl k odchodu 27letého Chorvata generální ředitel klubu Adolf Šádek. Alvira si vybral trenér Simon Rožman. „Oba se znají ze společného působení v Domžale,“ připomněl Šádek předchozí štaci Alvira. Viktoriáni dorazili do městečka nedaleko zimního střediska Kitzbühel včera odpoledne, po večeři následovala jen rehabilitace. Od dnešního dopoledne už budou naplno nakat na westendorfském Waldstadionu. V Rakousku sehrají tři přípravné duely, první už zítra od 17.30 ve Waidringu proti rumunskému Sepsi OSK. V příštím týdnu je pak prověří ruské celky Ufa (12. července od 17.00 pak proti ruské Ufě ve Wörglu) a v generálce pak Arsenal Tula 15. července od 15.00 ve Westendorfu. Kádr pro soustředění v Rakousku

BRANKÁŘI

Aleš Hruška, Jindřich Staněk, Marián Tvrdoň

OBRÁNCI

Lukáš Hejda, Matěj Hybš, Filip Kaša, Josef Koželuh, Šimon Gabriel, Radim Řezník, Jakub Brabec (připojí se v průběhu soustředění)

ZÁLOŽNÍCI

Adriel Ba Loua, Pavel Bucha, Aleš Čermák, Šimon Falta, Miroslav Káčer, Joel Kayamba, Jan Kopic, Pavel Šulc, Jhon Mosquera, Michal Hlavatý, Dominik Janošek, Modou Ndiaye, Ondřej Pachlopník

ÚTOČNÍCI

Jean-David Beauguel, Lukáš Matějka