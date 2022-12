A tak není divu, že po něm sáhla plzeňská Viktoria. Obhájce titulu a lídr ligové tabulky využil výstupní klauzule ve smlouvě (16 milionů), z níž část peněz umazal hostováním brankáře Martina Jedličky, a není vyloučeno, že do vršovického Ďolíčku nezamíří ještě někdo další.

Roman Květ už ale může rozvíjet svoje plány s Plzní, s viktoriány zahájil zimní přípravu a má za sebou i první rozhovor. „Líbí se mi tady moc, je to extrémní rozdíl oproti Bohemce,“ popisoval svoje první dojmy z plzeňské kabiny. „Těším se na novou výzvu,“ doplnil Roman Květ.

A poslal také první vzkaz fanouškům, s nimiž se pozdravil i v rámci pondělní akce Vánoce na Viktorce.

„Ahoj Plzeňáci. Doufám, že společně budeme hrát o titul a že si zase zahrajeme evropské poháry,“ prohlásil.

Koho z plzeňského kádru jste znal?

Osobně Buchiče (Pavel Bucha), Jindru (Staněk), Jedlu (brankář Martin Jedlička ale putoval opačným směrem, na hostování do Bohemians 1905 – pozn. aut.). Tyhle tři, to je asi všechno (loví v paměti)… Jo a Holase (Libor Holík). Ale já myslím, že problém nebude ani s ostatními. Věřím, že do kabiny rychle zapadnu.

Když se poprvé začalo mluvit o zájmu Plzně, měl jste hned jasno, že na nabídku Viktorie kývnete?

Ono to bylo celkem rychlé. Viktorka hraje dlouhodobě na špici ligy, vyhrává tituly, nebylo o čem přemýšlet. To mě strašně láká.

Fotbalisté Viktorie ladí formu na jaro, v lednu poletí za teplem

Sledoval jste plzeňskou Viktorii během podzimu, kdy hrála i Ligu mistrů?

Jo, byl jsem se tady podívat, když hrála s Barcelonou. Doufám, že něco podobného zažiju také osobně.

To je vaše hlavní motivace, s níž přicházíte do Plzně?

Moje dosavadní angažmá (Příbram a Bohemians 1905 – pozn. aut.) byla o tom, že jsem se pral spíš o sestup. Chci poprvé zažít něco jiného. Doufám, že to bude úspěšná štace.

Jak byste sám sebe popsal jako fotbalistu?

To je těžké. (usměje se) Myslím, že mám dobrou střelu, čtení hry, rozumím si s balonem. To jsou asi moje největší přednosti.

V záložní řadě jste střídal různé pozice, kde se cítíte nejlépe?

Asi na desítce, jako ofenzivní střeďák. Ale nevadí mi ani hrát zkraje, zvládnu i defenzivního záložníka. Je to tedy takový mix, ale nejčastější je asi střed zálohy.

Na dresu budete nosit číslo 19, proč právě tato volba?

Hraju s ním dlouho, měl jsem devatenáctku i v Bohemce, dařilo se mi s ní, takže to nechci měnit. Vím, že ji v Plzni nosil Honza Kovařík, se kterým se velmi dobře znám, bavíme se často. Třeba na tohle téma ještě zalaškujeme.