Teď se jeho tým dere zpátky na výsluní, suverénně v loňské sezoně vyhrál jednu ze skupin I. B třídy, kam teď navíc postoupilo béčko, a Milan Lucák věří, že se neztratí ani o soutěž výš. „Úspěch by byl skončit do pátého místa. Ale za sebe říkám, že chci postoupit do krajského přeboru,“ prohlásil sebevědomě.

A jaké pro něho, jako velkého fanouška, bylo postavit se na trávník proti svým idolům Adamu Vlkanovovi, Janu Sýkorovi, Janu Klimentovi a dalším?

Přátelské utkání (projekt Kopeme za fotbal): Slavoj Koloveč - Viktoria Plzeň 2:14.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Všichni jsme si proti klukům velmi rádi zahráli. Byl to velký zážitek, že jsme Viktorku dostali po nějakých deseti letech do Kolovče. Získali titul, hráli Ligu mistrů, jsou to páni fotbalisti. Ale šli jsme do toho naplno, jako by to byl mistrák. Já konkrétně jsem hrál na Libora Holíka a užil jsem si to,“ pochvaloval si Milan Lucák projekt Kopeme za fotbal, díky němuž se nováček I. A třídy mohl střetnout se s elitním českým týmem.

Spokojený odjížděl i v úterý z Westendorfu, jeho milovaná Viktoria vyhrála 3:0. Ale Milan Lucák už měl v hlavě i start přípravy s Kolovčí, v pátek ho čeká první trénink…A plzeňským fotbalistům přeje jen to nejlepší. „Doufáme, že zase vyhrajeme titul,“ vzkázal jim.

