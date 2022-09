Po opatrném začátku přebrali iniciativu fotbalisté Interu Milán. Hosté zamkli Viktorii na její polovině hřiště, v 16. minutě si plzeňský gólman Staněk ještě poradil se střelou Acebiho.

O čtyři minuty později už byl krátký na střelu Džeka k levé tyči – 0:1. Šestatřicetiletému bosenskému útočníkovi se proti Plzni v evropských pohárech daří. V dresu AS Řím jí srazil dvěma hattricky.

„Budeme se snažit Inter držet co nejdál od naší brány, protože víme, že konkrétně Edin Džeko je v šestnáctce velmi nebezpečný a jeho zakončení je vynikající. Věřím, že na něho budeme dobře připravení a že ho do žádné šance nepustíme, protože je to útočník, který je schopný každou příležitost proměnit v gól,“ říkal před zápasem trenér Michal Bílek.

Po inkasovaném gólů viktoriáni změnili rozestavení, což vedlo k optickému vyrovnání hry. Plzeň však selhávala ve finální fázi. Krátce po změně stran Staněk vychytal Gosense a Džeka.

Naděje Viktorie na bodový zisk však zhatila červená karta pro Buchu ze 60. minuty. Plzeňský středolopař přišlápl nohu Barelly, rozhodčí Schärer nejprve vytáhl žlutou kartu, ale po zhlédnutí VARu svůj verdikt změnil.

I v deseti Viktoria zahrozila, Sýkorova tečovaná střela se otřela o vnější levou tyčku branky Interu. V 70. minutě dal Inter Viktorii rozhodující úder díky gólu Dumfriese, kterému přihrával Džeko.

Viktoria Plzeň - Inter Milán 0:2 (0:1)



Branky: 20. Džeko, 70. Dumfries. Rozhodčí: Schärer - Zogaj, Erni - San (video, všichni Švýc.). ŽK: Sýkora, Kalvach, Jemelka - Bastoni, Gagliardani. ČK: 61. Bucha (Plzeň). Diváci: 11.252 (vyprodáno).

Plzeň: Staněk - Hejda, Pernica, Jemelka - Havel (76. Holík), Kalvach (76. N'Diaye), Bucha, Vlkanova (84. Čermák), Sýkora (71. Jirka) - Chorý (72. Bassey), Mosquera. Trenér: Bílek.

Inter: Onana - Škriniar, Acerbi, Bastoni (64. D'Ambrosio) - Dumfries, Barella (72. Gagliardani), Brozovič (84. Asllani), Mchitarjan (72. Calhanoglu), Gosens - Džeko, Correa (72. Martínez). Trenér: Inzaghi.