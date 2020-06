V něm se v posledním vzájemném měření sil na stejném stadionku na podzim loňského roku radovala Benfika 3:1 po gólech Kulhavého, Javorského a Uzlíka 3:1, když za Meclov vstřelil čestný úspěch až v samotném závěru Pačesný. Tentokrát nepůjde o body do tabulky nejvyšší krajské fotbalové soutěže, ale o primát ve čtyřčlenném turnaji Korona 2020.

,,Hodně jsem chtěl hrát, ale bohužel ve čtvrtek jsem se na tréninku zranil, prasklo mi v lýtku a nebudu moci nastoupit. Očekávám pohledný kombinační fotbal s tím, že chceme Benfiku co nejvíc potrápit a při nejlepším porazit. Je to si jen přátelák, ale myslím, že to nikdo nevypustí a bude se bojovat. Věřím, že to bude zajímavý a férový zápas," těší se obránce ZD Meclov Vojtěch Kafka.

K víkendovému fotbalovému magnetu na okrese se vyjádřil i středopolař Milan Obdržálek, který v dresu béčka Domažlic nastupoval v roce 2014 a teď je věrný zelenožlutým barvám zemědělců z Meclova. „Těším se, protože je to další derby a s hodně kluky se známe. Navíc je to finále, ve kterém určitě nikdo nebude chtít prohrát. My jsme teď posílili do ofenzívy, taky střed zálohy a naše hra je teď úplně jiná než před koronavirovou pauzou. Takže očekávám, že se bude hrát kvalitní fotbal a bude to hodně vyrovnané. Myslím, že Benfika má výhodu širokého kádru, dá se říci, že střídá na hřišti hned dvě jedenáctky, a to by ji mohlo hodně pomoci," myslí si zkušený hráč.

Na prestižní utkání se těší i hostující fotbalisté. ,,Čeká nás asi nejtěžší zápas turnaje, dá se říci, že nejfotbalovější soupeř. Viděl jsem, že je Meclov ještě více posílený a tak by to mohlo být hodně atraktivní utkání pro fanoušky a i pro nás. Byl jsem překvapen z jasné výhry Meclova v Tlumačově, ale nutno říci, že to bylo zasloužené podle toho, co jsem mohl vidět. Na zápas s Meclovem se těším a doufám, že k tomu přistoupíme zodpovědně, jak si finále zaslouží. Věřím, že na hřišti necháme všechno a uděláme si dobrý začátek dokopné, kterou máme po zápase," prozradil další motivaci Domažličanů obránce B-týmu Tomáš Korelus.

,,Na utkání se moc těším. Očekávám, že přijde hodně lidí, protože už víme, že se tady rozhodne o vítězi mini turnaje. Meclov bude nepříjemný soupeř a nečeká nás nic lehkého, ale my se na něj připravíme a budeme chtít vyhrát," burcuje obránce Benfiky Jakub Kalný.

V tabulce turnaje mají před tímto posledním kolem oba týmy po šesti bodech a ať duel dopadne jakkoliv, rozhodne se v něm o držiteli turnajové trofeje. O třetí místo si to o dvě hodiny dříve rozdají mezi sebou v Bělé nad Radbuzou v derby dvou v turnaji bezbodových Startů domácí tým a hosté z Tlumačova.

Autor: Jiří Pojar a Robert Babor