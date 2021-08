V minulosti dokázali domažličtí fotbalisté v tuzemském poháru vyřadit nejednoho z favoritů. Na kontě už mají i skalpy prvoligových celků, pražské Dukly, Bohemians 1905, Teplic nebo Karviné. Teď jim stojí v cestě ve 2. kole letošního MOL Cupu „pouze“ Vlašim, druhý tým FNL, druhé nejvyšší soutěže v Česku.

Fotbalistům Domažlic se letos náramně daří. Jejich fazónu naposledy pocítil o víkendu Rakovník, který s Jiskrou prohrál 0:3. | Foto: Antonín Vydra

„Bude to hodně těžký soupeř. Ale my vedeme třetí ligu, chtěli bychom výš, takže to bude zajímavá konfrontace,“ upozornil domažlický kouč Pavel Vaigl na kvality soupeře, který je od léta farmou mistrovské Slavie.