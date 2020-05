„V první řadě bych chtěl pogratulovat soupeři, pro kterého je tahle výhra velkým úspěchem. Pro nás je to naopak ostuda,“ nebral si servítky trenér domažlických fotbalistů Pavel Vaigl.

Jeho svěřenci v zápase sice relativně brzy vedli 1:0, ale jinak nic světoborného nepředvedli. „To ne. Samozřejmě, že kdybychom vstřelili druhou branku, zápas by se asi vyvíjel jinak, ale ten gól jsme nedali a nakonec to dopadlo takhle,“ pokračoval v hodnocení rozladěný kouč, jemuž chyběli dva obránci – Martin Hrubý a Marek Bauer.

„Chyběli nám, ale na to se nechceme vymlouvat. Kluci, kteří nastoupili, jsou v klubu už dost dlouho. Od týmu z nižší soutěže jsme doma inkasovali čtyři branky, to se prostě nesmí stát. Hned po zápase jsme si to vyříkali, rozebrali, v neděli máme trénink. Ale nebylo to jen obranou, ani ostatní hráči klukům dozadu moc nepomohli. Zklamal mě přístup celého týmu. Chtěl bych se omluvit všem fanouškům, kteří náš přišli podpořit. Vím, je to jen příprava, ale tohle se už zkrátka nesmí stávat. Věřím, že se z toho poučíme,“ doplnil domažlický lodivod, jehož tým čeká další utkání v rámci vzpomínkového turnaje v pátek od 18.00 hodin proti Přešticím. A to opět v domácím prostředí.

Zatímco na Chodsku panovalo po zápase zklamání, na druhé straně barikády byla nálada mnohem veselejší. „Já na tom asi budu jinak než trenér domácích. Jsem velmi spokojený. Jasně, kdyby Domažlice proměnily své příležitosti, mohly klidně vyhrát, ale chtěl bych podotknout, že i my měli řadu šancí, které jsme nedotáhli. Celkově jsme ale hráli velmi dobře, myslím si, že pro psychiku kluků je tohle vítězství velmi cenné a dlouho na něj nezapomenou,“ míní trenér plzeňského Petřína Radek Vodrážka, jehož tým za necelých 14 hodin (v sobotu od 10.15 hodin) sehrál další přípravné utkání proti soupeři z krajského přeboru – SK Horní Bříza. A vyhrál 2:0. „Příjemný víkend, příjemné výsledky,“ uzavřel trenér s úsměvem kouč Vodrážka.

Jiskra Domažlice - SK Petřín Plzeň 3:4

Branky: Došlý 2, Uzlík – Bendl 2, Vohrna, Demeter. Nejbližší program Jiskry Domažlice – pátek 18.00: Jiskra Domažlice – Robstav Přeštice, čtvrtek 11. června 18.00: Slavoj Mýto – Jiskra Domažlice.