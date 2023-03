Stále ještě osmnáctiletý brankář Lukáš Tolkner z Bolevce a Matyáš Mašek z Horšovského Týna vyvázli s důtkou. Zbývající hráči dostali pokutu. Nejhlouběji do kapsy budou muset sáhnout zkušený bolevecký kapitán Michal Pelnář , Jaromír Králík ze Sušice, Marek Vyšín ze Stříbra a Matěj Pivoňka z TJ START Luby. Kvartetu těchto hráčů byla udělena pořádková pokuta ve výši 800 Kč .

Na kobereček museli také někteří hráči působící v republikových soutěžích. Disciplinární komise FAČR pro Čechy řešila ve středu například případ mladého fotbalisty Doubravky Jana Kadlece, který si v podzimním utkání České divize dorostu do 17 let na hřišti TJ Malše Roudné (22. října, 12. kolo) otevřel pusu na špacír. Dle popisu přestupku ve zprávě rozhodčího se fotbalista plzeňského celku dopustil použití pohoršujících, urážlivých, nebo ponižujících výroků a gest, za což mu byla udělena po utkání při odchodu do kabin červená karta.

Původně Kadlec za svůj čin dostal stopku na šest soutěžních utkání, ale nyní Komise řešila jeho žádost o změnu trestu (odpuštění jednoho zápasu). A ta byla nakonec vyslyšena. Výsledkem jednání bylo podmínečné upuštění od výkonu zbytku trestu na zkušební dobu do 14. května.

Jinak se ve středu na tradičním zasedání řešily i tresty za žluté karty. Domažlický fotbalista Lukáš Korelus (FORTUNA divize A) dostal ve víkendovém utkání 17. kola proti Komárovu (0:1) už osmou žlutou kartu v sezoně, a tak vyfasoval pokutu ve výši 2000 Kč. Čtvrté žluté napomenutí v sezoně viděl gólman Doubravky Jakub Luhový, stejně tak i petřínský kanonýr Aleš Demeter.

Oba borci dostali pokutu 1000 Kč. Zajímavostí je, že Luhový i Demeter kartu sluníčkovější barvy obdrželi o víkendu ve vzájemném utkání, které vyhrál Petřín jednoznačně 4:0. Mimochodem: Demeter gólmana Luhového překonal hned třikrát a stal se hlavním strůjcem drtivého vítězství klubu ze Slovan.

