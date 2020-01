První zápasový test vyšel na jedničku!

Umělá tráva vedlejšího hřiště na stadionu na Střelnici v okresním městě byla v sobotu dopoledne dějištěm první přípravného utkání fotbalistů Jiskry Domažlice na jarní sezonu ČFL.

Přibližně sedmi desítkám diváků se proti diviznímu týmu SK Klatovy 1898 představily obě zahraniční akvizice Banzuzzi a Christiner i ostatní nové tváře v kádru.

Chyběli jen nemocný Kropáček a zraněný Hrubý.

.Za Klatovy nastoupil exdomažlický Karel Šmejkal.

TJ Jiskra Domažlice – SK Klatovy 1898 6:2 (2:0)

Jiskra byla od začátku aktivnějším celkem. Klatované tvrdším a na to také brzy doplatili. Na konci úvodní desetiminutovky fauloval klatovský Krejčiřík navrátilce z Viktorie Plzeň Martina Rychnovského a ránu Černého z trestnému kopu ještě skokem k levé tyči brankář Novák kryl. Ale v 15. minutě už šli Chodové do vedení. Po faulu ve vápně na Kramla se z penalty poprvé v zápase trefil Daniel Černý. To ještě nikdo na hřišti i okolo něj netušil, že to bude právě jeho gólový zápas.

Běžela 22. minuta a novic v modrobílém dresu Jiskry a v prvním poločase i kapitán týmu Tomáš Kuhajda oslavil svoji domažlickou zápasovou premiéru gólem na 2:0. ,,Třicet metrů před soupeřovo brankou jsem získal míč, navedl si ho na vápno a trefil se pod břevno,“ popsal ho autor.

Do druhého poločasu oba trenéři sestavy prostřídali. V té domácí zůstali pouze gólman Brych a Brabec, který se však posunul více dopředu.

Po hodině hry se začaly sypat góly. Na Mužíkovo zvýšení na 3:0 bleskově zareagovali hosté nejprve Krásným a za dalších osm minut snížil na rozdíl jediné branky Hejduk.

To však chodské borce zdravě naštvalo a nejvíce z nich zřejmě Daniela Černého.

Během šesti minut pětadvacetiletý útočník Jiskry nasázel hostům další tři branky a svůj gólový účet uzavřel na čtyřech trefách.

,,Vyhráli jsme a vstřelili jsme šest branek, což je pozitivní. Ale na druhou stranu jsme jich mohli dat dvakrát tolik… Jenom já osobně jsem mohl vstřelit dvě branky. Ale myslím si, že celkově jsme měli v zápase hodně dobré momenty a hlavně jsme první přátelák zvládli vítězně! Teď musíme pracovat dál, abychom byli kvalitně připraveni na další zápasy. Soupeř tam měl některé šikovné kluky a dokázal proměnit dvě šance, ale celkově jsme byli lepší,“ zhodnotil duel devatenáctiletý záložník Jiskry Denis Plecitý.

Notoval si s ním i o rok mladší benjamínek týmu a střelec druhého gólu domácích Tomáš Kuhajda: ,,Zápas jsme vyhráli, což je určitě pozitivní. Na druhou stranu jsme hodně šanci zahodili, ale i přesto jsme vstřelili šest gólů a to není málo. Obdrželi jsme jen dvě zbytečné branky. Soupeř jinak moc šanci neměl. Za svůj gól jsem určitě rád, snad mi do sítě soupeřů ještě nějaké padnou.“

Pohled z druhé strany připojil i Karel Šmejkal, který právě z rezervy domažlického klubu aktuálně přestoupil a posílil klatovský celek: „Utkání proti Jiskře bylo pro mě zvláštní. Nedávno jsem tady ještě trénoval a hrál a dneska jsem stál proti. Ale hrozně jsem se na zápas těšil. Čekal jsem, že to nezvládneme fyzicky, ale bylo vidět, že kluci chodili běhat. Měli jsme první zahajovací trénink teprve den před utkáním a Domaž-lice už jedou přípravu dva týdny. První poločas nás domácí přehrávali, dobře kombinovali, šance měli, ale neproměnili je. Někdy při nás stálo šestí. My jsme tam taky něco měli, ale bylo to málo. Dobře to u soupeře organizoval Honza Matas. Druhý poločas oba týmy vystřídaly celou jedenáctku. Tam už padalo víc branek a i my jsme se dvakrát trefili. Jenže Domažlice přidaly další čtyři branky a bylo rozhodnuto. Pár akcí od nás opět bylo, ale končilo to zase nepřesností. Jinak tenhle zápas byl pro nás skvělou zkouškou.“

Branky: 15. z PK, 76., 80. a 82 D. Černý, 22. Kuhajda, 59. Mužík – 60. Krásný, 68. Hejduk. Rozhodčí: Šiška – Frgal, Duda. Diváci: 70.

TJ Jiskra Domažlice:

(1 poločas): Brych- Brabec, Matas, Banzuzzi, Rychnovský - Skopový, Uzlík, Kraml, Kuhajda – Dvořák, Černý. (2. poločas): Brych - Buršík, Bauer,Teršl, Mlynařík - Plecitý, Mužík, Pavlík, Došlý - Christiner, Brabec.

Trenér: Pavel Vaigl.

SK Klatovy 1898:

Novák - Dolanský, Vacek, Brudna, Tříska, Lukeš, Janda, Šmejkal, Sojka, Krejčiřík, Krásný, Diviš, Aizner, Kolerus, Hejduk, Petrželka, Kotrba, Prančl. Trenér: Michal Hoffmann.