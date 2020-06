Vůbec se s bývalými spoluhráči nemazlil a nadělil jim dva góly. Třetí trefu přidal střídající Antonín Vlček mladší, a na toto jméno v nejvyšších patrech domažlického fotbalu si po dlouhé úspěšné kariéře jeho otce Antonína opět fanoušci Jiskry rádi zvykají.

Jiskra Domažlice – FC Rokycany 3:0 (1:0)

Mezi třetiligovými Chody a divizními Rokycany již dlouhodobě panuje čilý přestupový ruch oběma směry. A nejen mezi hráči. Na domažlický stadion Střelnice tentokrát nakráčeli soupeři třeba pod vedením exdomažlického trenéra Milana Dejmka.

Tomu ve čtvrtek v kádru chyběli Denk, Ženíšek, Řezáč, Glazer, Laubr a Lehký.

Domácí nastoupili už bez Jana Matase, který odešel také právě do Rokycan. Zranění do hry ještě nepustilo Bauera, Brabce a Rychnovského a kvůli maturitním povinnostem nebyl v kádru Uzlík, kterého má v hledáčku už znovu druholigové Táborsko. Naopak premiéru si v chodském dresu odbyl mladičký záložník Aleš Demeter z plzeňského SK Petřín. ,,Hrálo se mi dobře. Byl to první zápas s domažlickými kluky, kteří mi dost pomohli se začátkem, a za to jim moc děkuji. Zápas byl pro mě ze začátku těžký, než jsem si sedl s hrou. Působil jsem v Petříně, kde mi moc pomohli a dali mi chuť do fotbalu. Chtěl bych v Domažlicích odevzdat všechno a pomoct jim jak budu moci," uvedla nová nadějná akvizice.

Domažlice měly po celé utkání územní převahu a vypracovaly si mnoho gólových šancí, které se však až na tři gólové dařilo výborně chytajícímu také exdomažlickému brankáři Danovi Houdkovi likvidovat.

První dvě branky do jeho sítě vstřelil ve 34. a 78. minutě René Kropáček. ,,Zápas jsme zvládli dobře a vyhráli jsme 3:0 zaslouženě. Rokycany držel brankář Houdek, který podal skvělý výkon a vychytal nám ještě minimálně čtyři gólové šance. Je určitě pozitivní, že my jsme branku v utkání neobdrželi. Samozřejmě jsme tam měli dobré i špatné věci, které by silnější soupeř možná využil,“ zamyslel se úspěšný kanonýr.

Jeho první branka padla po akci z pravé strany, kdy mu Skopový posunul balon mezi stopery, Kropáček obešel brankáře Houdka a zakončoval do prázdné branky. Při druhé přeskočil v hlavičkovém souboji stopera hostů a opět nedal svému bývalému spoluhráči mezi rokycanskými tyčemi žádnou šanci. „Jsem rád, že jsme zvládli tenhle zápas a v pondělí nás čeká zápas v Mýtě, který musíme zvládnout jak výsledkově tak herně," upozornil na dohrávku odloženého utkání pátého kola střelec dvou gólů.

Pojistku na očekávané tři body do tabulky přidal šest minut před koncem zápasu jeden ze dvou pokračovatelů úspěšné fotbalové dynastie Vlčků Antonín mladší (jeho bratr Jiří chytá v dorosteneckém týmu Viktorie Plzeň – pozn. aut.). ,,Můj gól začal naším útočným rohem, kdy to Dvořák na zadní tyči vracel pod sebe, a tam jsem trošku nohejbalově vystřelil. Ta střela mi sice moc nesedla, ale jsem rád, že se to povedlo a skončilo to gólem," komentoval povedený moment střelec třetí branky.

,,První poločas zápasu jsem sledoval jen z lavičky a je škoda, že kluci už v té době nedali víc branek. Soupeře jsme přehrávali a nepustili ho do vyložené šance. Ve druhé půlce se nám ty góly už vstřelit povedlo, což zápas rozhodlo. Rokycany se mi jako mužstvo líbí. Mají tam už několik let stejnou osu týmu, kterou vždy doplní mladí kluci, které znám ještě z dorostu. Kus práce tam vždy odevzdá gólman Houdek, který skvěle tým organizuje," dodal ještě Vlček.

Domažlice v příštím týdnu sehrají poslední dvě utkání turnaje. V pondělí je čeká dohrávka kvůli dešti odloženého mače v Mýtě a ve čtvrtek zakončí Memoriál Matěje Strejčka na plzeňské Doubravce s místním Sencem.

Jiskra Domažlice: Brych - Hrubý, Dvořák, Teršl, Mlynařík -Skopový, Demeter, Došlý, Mužík- Kropáček, D. Černý. Střídali: A. Vlček a Pavlík. Trenéři: Pavel Vaigl, Per Dobrý a Karel Míčka.

FC Rokycany: Houdek - Ineman, Hereit, Pliml, Chmelík - Basčák, Sadílek, Plzák, M. Černý, Procházka, Koranda.

Na střídání: Lang, Stejskal, Kořínek, Drábek, Kroc. Trenér: Milan Dejmek.

Rozhodčí: Cihlář – Kubec, Mifková.

Jiskra Domažlice se po zisku tří bodů vrátila na první příčku tabulky turnaje.

Pořadí před ostatními víkendovými utkáními šestého kola: 1. Jiskra Domažlice 12 bodů (skóre 20:9), 2. SK Petřín Plzeň 12 (14:9), 3. Senco Doubravka 11 (11:7), 4. FC Viktoria Plzeň U19 6 (15:16), 5. Robstav Přeštice 6 (8:9), 6. SK Klatovy 6 (10:13), 7. FC Rokycany 4 (9:15), 8. Slavoj Mýto 3 (4:13).

Autor: Robert Babor a Jiří Pojar