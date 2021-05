Až nečekaně suverénní vstup do druhého ročníku ´koronavirového´ Memoriálu Matěje Strejčka ve fotbale předvedli hráči třetiligové Jiskry Domažlice. V sobotní dopolední předehrávce druhého kola turnaje nekompromisně zdemolovali divizní SK Klatovy 12:0, když zvláště desetigólová nadílka do sítě soupeře ve druhém poločase musela plně uspokojit lodivoda chodského týmu Pavla Vaigla.

„Ano, s výsledkem, který je pro hosty krutý, jsem určitě spokojený. Po klucích chci, aby každý zápas hráli na sto procent a stříleli branky. Ze-jména posledních dvacet minut to muselo být pro Klatovy utrpení, ale my jsme už v první půli mohli dát ještě o dvě branky více. Hlavně po fyzické stránce jsme splnili to, co jsme splnit měli,“ spokojeně hodnotil kouč v rozhovoru pro klubovou TV.

Stínem bylo odstoupení záložníka Egona Vůcha. „Střídal, protože si udělal něco s kolenem, ale snad to nebude vážné. Zřejmě to je důsledkem menší tréninkové zátěže. Zraněni jsou i Petr Došlý a s kotníkem Tomáš Kuhajda, hrát by zase mohli přibližně za týden,“ přeje si Pavel Vaigl.

Domažlice – Klatovy 12:0 (2:0) Góly: Černý 5, Jahn 2, Dvořák 2, Mužík 2, Mlynařík.