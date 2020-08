Účastníci byli rozděleni do dvou skupin po čtyřech týmech. Chodové v základní skupině bojovali s domácím Slavojem, FK Sokolov a SK Klatovy 1898. Zatímco s mladými Klatovany prohráli 3:6, domácí výběr porazili 4:0 a sokolovského soupeře rozdrtili dokonce 8:1. Ve skupině obsadili druhou příčku pouze vinou horšího vzájemného zápasu s tradičním soupeřem z Klatov.

V semifinále pak mladíci z Pošumaví narazili na silné Přeštice, které druhou základní skupinu suverénně vyhrály bez ztráty bodu a s vysoce aktivním skóre o patnáct gólů. Po vyrovnaném duelu a těsné výhře 2:1 však do boje o zlato postoupil přeštický protivník. Na mladé Domažličany tak čekal ´pouze´ souboj o konečné třetí místo opět s tradičním sokem, žáky Klatov, kteří ve druhém semifinálovém klání podlehli Rokycanům 2:6. Naděje Jiskry bojovaly jako lvi a dokázali soupeřům oplatit porážku ze skupiny. Sice jen těsně 2:1, ale na to se historie neptá a hlavně to znamenalo zisk turnajových bronzových medailí.

V Mýtě nakonec celkově triumfovaly Přeštice, které ve finále zdolaly Rokycany po velkém boji 2:1. Ale nutno dodat, že kralovaly zaslouženě, neboť vyhrály všechny zápasy.

Skupina A: Slavoj Mýto – FK Sokolov 2:1, SK Klatovy 1898 – Jiskra Domažlice 6:3, Slavoj Mýto – Jiskra Domažlice 0:4, FK Sokolov – SK Klatovy 1898 6:4, SK Klatovy 1898 – Slavoj Mýto 3:2, Jiskra Domažlice – FK Sokolov 8:1. Pořadí: 1. SK Klatovy 1898 (13:11, 6 bodů), 2. Jiskra Domažlice (15:7, 6 bodů), 3. Slavoj Mýto (4:8, 3 body), 4. FK Sokolov (8:14, 3 body).

Skupina B: FC Rokycany – SK Hořovice 2:1, TJ Přeštice – SK Petřín Plzeň 10:3, FC Rokycany – TJ Přeštice 1:5, SK Petřín Plzeň – SK Hořovice 2:6, SK Petřín Plzeň – FC Rokycany 0:6, TJ Přeštice – SK Hořovice 5:1. Pořadí: 1. TJ Přeštice (20:5, 9 bodů), 2. FC Rokycany (9:6, 6 bodů), 3. SK Hořovice (8:9, 3 body), 4. SK Petřín Plzeň (5:22, 0 bodů).

Zápasy o 5. až 8. místo – play-off: Slavoj Mýto – SK Petřín Plzeň 1:1 (3:0 na penalty), FK Sokolov – SK Hořovice 0:1, zápas o konečné 5. místo: Slavoj Mýto – SK Hořovice 0:2, zápas o konečné 7. místo: SK Petřín Plzeň – FK Sokolov 2:3.

Semifinále: SK Klatovy 1898 – FC Rokycany 2:6, TJ Přeštice – Jiskra Domažlice 2:1, zápas o konečné 3. místo: Jiskra Domažlice – SK Klatovy 1898 2:1, finále: FC Rokycany – TJ Přeštice 1:2.

Sestava Jiskry Domažlice U15: David Rada - Josef Šindelář, Matěj Brandner, Matěj Handlovský, Kamil Rubáš, Tadeáš Balín, Miroslav Zitterbart, David Blacký, Tomáš Peroutka, Ondřej Řezáček, Pavel Slačík, Lukáš Vaněk, Filip Schlägel, Jáchym Handlovský, Tomáš Vostracký, Jiří Zahrádka a kapitán David Tauer. Trenér: Oldřich Timura.