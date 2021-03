Ale u fotbalu zůstal, v agentuře Sport Invest se stará o talenty na západě Čech. Právě odsud, ze Sokolova, vyrazil do Sparty, kde byl součástí úspěšného ročníku 1992. V týmu hrával s Kadeřábkem, Skalákem, Krejčím nebo s Brabcem, současným kapitánem plzeňské Viktorie, nastupoval ve stoperské dvojici.

„Celou kariéru, nějakých 14 let, mě zastupovala společnost Sport Invest, a když jsem minulé léto kvůli zdravotním problémům řešil, co bude dál, nabídli mi tuhle možnost. A protože jsem si vždycky říkal, že by bylo skvělé nějak takhle dál zůstat u fotbalu, bylo rozhodnuto,“ vysvětloval 29letý vysokoškolák, jak se dostal k současné profesi.

Co bylo spouštěčem, že jste si řekl, že už nebudete ve fotbale dál pokračovat jako aktivní hráč a vrhnete se na manažerskou dráhu?

Nebyl tam žádný konkrétní moment, kdy bych si řekl dost. Ono to ke konci kariéry spělo postupně, když se moje zranění začala kupit. Řekl jsem si, že buď kariéru restartuju v Budějovicích, nebo skončím. A protože jsem nebyl fit ani na jeden zápas, rozhodl jsem se skončit.

Ani na nižší úrovni už si nejdete kopnout?

Ne, ani to neplánuju. Myslím, že už fotbal nikdy hrát nebudu. Za prvé na to nemám čas a ani zdravotně to nejde, tělo už to nezvládá. Chodím běhat, to mě naplňuje, ale na fotbal to není.

Asi nemá cenu bavit se o tom, že konec byl složitý. Ale co bylo úplně nejhorší?

Přiznat si, že jsem to nezvládl, i když to bylo kvůli zdraví. Ale i tohle je součást fotbalové kariéry. Nechtěl jsem to vzdát… Snil jsem o tom, že budu hrát v zahraničí. Ano, sice jsem se dostal do ligy, ale moje ambice byly mnohem vyšší. Měl jsem pak obavu, jak mě přijme okolí, protože jsem měl přece jen status dobrého fotbalisty. Ale to se ukázalo jako zbytečné.

A co s vámi dělá, když vidíte, jak například Pavel Kadeřábek, váš spoluhráč z mládí, hraje bundesligu a je v české reprezentaci?

V první řadě to jemu i dalším klukům přeju, byli talentovaní, fotbalu toho obětovali strašně moc. Zaslouží si to. Ale na druhou stranu mě to mrzí. Vím, že jsem nebyl o nic horší… S tím bylo těžké se vypořádat, že já jsem to nezvládl.

Zato se vám povedlo poměrně snadno vyřešit problém většiny fotbalistů, že nevědí, co po konci kariéry. Můžete být pro další inspirací?

Těžko říct, ono to nebylo jenom o mně. Impulz přišel z druhé strany. Velký dík patří Sport Investu a pánům Šťastnému a Kolářovi, že mně dali tuhle šanci. Ale samozřejmě jsem musel mít předpoklady tuhle práci dělat. Zatím nejsem v branži dlouho, uvidíme, jak se mnou budou spokojení. V každém případě to může být inspirace v tom, aby kluci počítali i s tím, že jejich kariéra může skončit kdykoliv, že fotbal není navždycky.

Myslel jste na zadní kolečka, když jste studoval vysokou školu?

Já jsem šel na vysokou hned po střední škole, ale když se začala kupit ta zranění, studium jsem přerušil. Měl jsem pocit, že se fotbalu nevěnuju naplno. Ale byl to samozřejmě nesmysl, protože škola mě nelimitovala. Až později jsem se k ní vrátil, teď jsem ve třetím ročníku, v létě bych měl být bakalář.

Je pro vás v této branži fotbalová minulost výhodou?

Výhoda je spíš to, že jsem si teprve nedávno procházel tím, co dneska zažívají ti mladíci. Je to tak deset let, co jsem řešil stejné věci jako teď oni. Vím, jaké to je i z druhé strany, tuším, co ti kluci potřebují.

Staráte se o západní Čechy. Je to náhoda, nebo hrálo roli, že pocházíte ze Sokolova?

Stoprocentně to mělo vliv, že mám k regionu vztah. Já jsem sice vyrostl ve Spartě, ale můj brácha prošel dorostem Plzně, byl v ročníku s Lukášem Provodem, jsou kamarádi. Takže jsem se na Viktorku chodil koukat v minulosti, ze Sokolova pocházím, dávalo to smysl.

Vám jako sparťanovi nedělá problém, že se staráte hlavně o mladé viktoriány?

(usměje se) Vůbec ne, i když jsem ve Spartě vyrostl a fandím jí dál. K Plzni jsem měl vždycky skrze bráchu blízko, je tady i určitá provázanost se Sokolovem. Ve Viktorce navíc mládež funguje velmi dobře, mají tam skvělé podmínky.

Máte v péči nějaký talent, o kterém brzy uslyšíme?

Určitě je v Plzni několik takových kluků. Ale nechci mluvit konkrétně, to by jim mohlo uškodit. Nebude to dlouho trvat a ve Viktorce budou z dobré práce s mládeží těžit ještě víc.

Ve Slovinsku začalo Euro do 21 let. Budete ho sledovat z profesního hlediska, nebo spíš jako fanoušek?

Z obou úhlů pohledu. Takový turnaj je pro kluky zásadní, může jejich kariéře pomoct, fandím jim. Těším se i na konfrontaci s Evropou, protože dlouho žádný velký turnaj nebyl. Sledoval jsem už samotné nominace, tam je jeden top hráč vedle druhého. Třeba hodnota kádru Francie je dvojnásobná oproti celé FORTUNA:LIZE, to je až neskutečné.

Určitě tušíte, jak daleko je od účasti na Euru do 21 let k angažmá v nějaké TOP lize?

Ti kluci, co už hrají pravidelně českou ligu, jsou v hledáčku skautů. Teď jde o to, jak uspějí v konfrontaci se zahraničními hráči. To teprve ukáže, nakolik jsou připraveni na evropský fotbal. A samozřejmě zájem o ně bývá spojený s případným týmovým úspěchem.