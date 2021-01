Nejvíce hýčkanými, obletovanými a vychvalovanými hráči ve fotbalových týmech napříč všemi soutěžemi bývají střelci gólů. Je to pochopitelné, neboť jedna ze základních fotbalových pouček praví, že, kdo nedá gól, nemůže vyhrát.

To je samozřejmě pravda a jiné už to nebude. Kanonýr může vstřelenými góly zajistit svému týmu vítězství a tři body. Když se budeme soustředit jen na to, co je popisem práce jednotlivých postů v sestavě, tak brankář i kdyby se mezi tyčemi přetrhl a všechno pochytal, tak sám výhru nezajistí. Maximálně remízu 0:0.

Ale dost teorií, vždyť všichni fotbaloví fanoušci vědí, že dobří gólmani jsou také velice cenným artiklem a mít vzadu jako poslední distanci spolehlivého ´lapače´ je pro spoluhráče výhra v loterii…

Čím více čistých kont, to jest zápasů, ve kterých nepustí míč za svá záda, vychytá, tím lépe.

V koronavirem zkrácené podzimní části aktuální sezony se v pěti okresních fotbalových soutěžích (tří dospělých a dvou žákovských) našlo celkem 34 brankářů, kterým se alespoň jednou podařilo připsat si v mistrovském utkání vychytanou nulu a sklidit tak za svůj výkon oprávněnou pochvalu.

Nejčastěji, čtyřikrát, se z tohoto počinu radoval mezi dospělými už čtyřiačtyřicetiletý ochránce svatyně Sokola Osvračín v okresním přeboru Martin Řezníček a stejný počet čistých kont si připsal i o plných třicet dva let mladší Adam Fryje v dresu rezervy domažlické Jiskry.

Fryje si dokonce zápasy s nulou rozložil do dvou soutěží, když třikrát se mu to povedlo v okresním přeboru mladších žáků a jednou o patro výše mezi staršími.

Tutéž ´kulišárnu´, tedy čisté konto ve dvou různých okresních soutěžích, předvedl na podzim i František Polák. V okresním přeboru mužů za áčko a o soutěž níže za béčko Slavoje Koloveč.

Hájit branku svého týmu proti klukům není v žákovských soutěží výsada pouze brankářů, ale mezi tři tyče se úspěšně dokáží postavit i dívky. Názorně to předvádí tým Sokola Újezd v přeboru mladších žáků, který tvoří pouze mladé slečny a je jakousi líhní talentů pro ženský fotbal v Jiskře Domažlice.

Mezi vyvolené ´nulaře´ se tak na podzim jednou dostaly v jeho dresu i čtrnáctileté gólmanky Tereza Štarmanová a Nela Žigmundová.

Výsledky zápasů bez obdržené branky

Okresní přebor mužů:

1. kolo: Osvračín – Mrákov B 2:0, Kdyně B – Poběžovice 2:0

2. kolo: Poběžovice – Kvíčovice 0:4

3. kolo: Kvíčovice – Srby 6:0, Kdyně B – Postřekov B 4:0, Koloveč – Chodov B 4:0

4. kolo: Srby – Milavče 0:2, Holýšov B – Tlumačov B 0:5, Kdyně B – Kvíčovice 2:0

5. kolo: Kvíčovice – Postřekov B 3:0, Meclov B – Poběžovice 1:0

6. kolo: Osvračín – Kdyně B 2:0

8. kolo: Kdyně B – Tlumačov B 0:2

9. kolo: Osvračín – Postřekov B 6:0, Tlumačov B – Kvíčovice 3:0

10. kolo: Osvračín – Meclov B 1:0

III. třída mužů:

1. kolo: Bukovec – Újezd 0:0

2. kolo: Bukovec – Blížejov 5:0, Újezd – Mířkov 0:3

3. kolo: Blížejov – Újezd 0:4

4. kolo: Zahořany – Koloveč B 0:6, Bukovec – Poděvousy 1:0

5. kolo: Koloveč B – Bukovec 2:0

6. kolo: Chodská Lhota – Poděvousy 2:0

7. kolo: Mířkov – Blížejov 4:0

IV. třída mužů:

2. kolo: Kout n.Š. – Babylon 3:0

3. kolo: Osvračín B – Oplotec 1:0, Babylon – Staňkov C 5:0

4. kolo: Osvračín B – Luženice 0:3, Kout n.Š. – Oplotec 5:0

5. kolo: Luženice – Kout n.Š. 0:4

6. kolo: Osvračín B – Horšovský Týn B 0:6, Kout n.Š. – Všeruby 3:0

7. kolo: Luženice – Mutěnín 7:0, Hlohová – Osvračín B 9:0

Okresní přebor starších žáků:

2. kolo: Postřekov – Domažlice B 0:14

3. kolo: Domažlice B – Pocinovice 15:0

6. kolo: Klenčí – Domažlice B 0:6

Okresní přebor mladších žáků:

1. kolo: Kdyně – Domažlice B 0:19

11. kolo: Tlumačov – Domažlice B 0:20, Meclov – Mrákov 0:12, Bělá n.R. – Blížejov 0:3, Klenčí – Chodov 18:0

2. kolo: Bělá n.R. – Tlumačov 0:8, Újezd – Postřekov 3:0

3. kolo: Meclov – Újezd 0:4, Mrákov – Chodov 13:0, Tlumačov – Holýšov 0:10

13. kolo: Bělá n.R. – Mrákov 0:3

6. kolo: Chodov – Postřekov 0:7, Tlumačov – Kdyně 0:1

7. kolo: Tlumačov – Blížejov 0:2, Domažlice B – Mrákov 4:0

Brankáři s čistým kontem:

Okresní přebor mužů:

4 – Martin Řezníček (Osvračín), 2 – Tomáš Kaiser (Kdyně B), Jiří Foist (Kvíčovice) a Jan Královec (Tlumačov B), 1 – Vladimír Horáček (Kdyně B), Jan Čížek (Kvíčovice), František Polák (Koloveč), Jiří Kupilík (Milavče), David Smazal (Meclov B) a Petr Pejsar (Tlumačov B).

III. třída mužů:

3 – Jakub Rada (Bukovec), 2 – Jan Závodský (Újezd), 1 – František Polák, Jakub Královec (oba Koloveč B), Bohuslav Martínek, Josef Marek (oba Mířkov) a Ladislav Strejc (Chodská Lhota).

IV. třída mužů:

4 – Petr Svičarský (Kout na Šumavě), 2 – Václav Steinberger (Luženice), 1 – Pavel Šlesinger (Osvračín B), Jiří Nosek (Babylon), Jakub Šopík (Horšovský Týn B) a Jiří Václavík (Hlohová).

Okresní přebor starších žáků:

2 – David Kouba, 1 – Adam Fryje (oba Domažlice B).

Okresní přebor mladších žáků:

3 – Adam Fryje (Domažlice B) a Matěj Kabourek (Mrákov), 1 – Tereza Štarmanová, Nela Žigmundová (obě Újezd), Rostislav Kavka, Petr Janda (oba Blížejov), Marek Škoda (Klenčí p.Č.), David Zíta (Tlumačov), Tomáš Kouřil (Holýšov), Adam Rudlof (Postřekov) a Matyáš Valtr (Kdyně).

Okresní přebor mužů:

1. Osvračín 10 8 1 0 1 38:12 26

2. Milavče 10 8 1 0 1 42:17 26

3. Koloveč 10 7 1 0 2 40:18 23

4. Meclov B 10 7 0 1 2 27:14 22

5. Česká Kubice 10 7 0 0 3 42:23 21

6. Tlumačov B 10 6 1 0 3 35:24 20

7. Kdyně B 10 5 0 0 5 22:16 15

8. Kvíčovice 10 4 0 0 6 23:22 12

9. Postřekov B 10 3 0 1 6 28:43 10

10. Holýšov B 10 3 0 1 6 28:47 10

11. Chodov B 10 3 0 0 7 21:40 9

12. Poběžovice 10 2 0 1 7 12:32 7

13. Mrákov B 10 1 1 1 7 20:28 6

14. Srby 10 1 0 0 9 13:55 3

Okresní III. třída mužů:

1. Koloveč B 7 6 0 0 1 27:10 18

2. Chodská Lhota 7 5 1 1 0 20:12 18

3. Mířkov 7 4 1 0 2 24:15 14

4. Bukovec 7 3 0 2 2 15:10 11

5. Pocinovice 7 3 0 1 3 16:17 10

6. Poděvousy 6 2 1 0 3 11:11 8

7. Újezd 6 1 2 1 2 8: 9 8

8. Zahořany 7 1 2 1 3 14:23 8

9. Hostouň 7 1 1 1 4 15:22 6

10. Blížejov 7 0 0 1 6 7:27 1

Okresní IV. třída mužů:

1. Babylon 7 4 2 0 1 29:11 16

2. Hlohová 7 5 0 0 2 30:12 15

3. Kout na Šumavě 6 5 0 0 1 21: 8 15

4. Staňkov C 7 4 0 0 3 16:18 12

5. Luženice 7 3 0 2 2 20:12 11

6. Horš. Týn B 5 2 1 0 2 14:12 8

7. Všeruby 6 2 0 0 4 11:18 6

8. Osvračín B 6 2 0 0 4 5:29 6

9. Oplotec 6 1 0 1 4 9:20 4

10. Mutěnín 7 1 0 0 6 14:32 3