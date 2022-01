Doubravka překvapila Cábelíky, s plzeňským Bolevcem se trápila v koncovce

Buď běžíte kolečko nebo dvě navíc v rámci náročného tréninku, ale s větší pravděpodobností bude díky prohřešku lehčí vaše peněženka. Za co se vlastně v amatérském fotbale dávají pokuty? Už jsme to nakousli: za pozdní příchod na trénink, na zápas, za zvonící telefon v kabině, když vás nahání podezíravá manželka nebo třeba za zahozenou penaltu.

Každý klub různých úrovní má jiný sazebník pokut, ale sem tam se v něm objeví fakticky dobrý bizár. Blbé řeči, lhání, divení se, nové kopačky, blinkání, nevěra, tetování, prdění v plné kabině, smrad ve společných prostorech, ale i překopnutí ochranné sítě, která je na venkovských hřištích samozřejmostí.

Například takový fotbalista Radim Remiáš, bývalý hráč Plzně či Přeštic, jenž v současnosti působí v Holýšově, by mohl vyprávět. „Už jsem ve svém životě dostal bohužel pokutu za opilost před zápasem, moc tuku v těle i příchod na fotbalový zápas bez kopaček,“ prozradil Deníku. Přes dvě stovky ale zaplatil třeba i za únavu, kterou mu způsobily sexuální radovánky.

Záložník či stoper Klatov Martin Janda toho ve své kariéře zažil více než Remiáš. I vzhledem ke svému věku. Na žádnou bizarní pokutu si však nevzpomíná. Potrestán byl ovšem poměrně nedávno za výhru, ale za to si může tak trochu sám. „Minulé léto jsem klukům slíbil, že když vyhrajeme nad Mýtem, tak odtrénuji další trénink v sukni. Což pro mě bylo mnohem horší než nějaká pokuta. A my vyhráli,“ vzpomínal teď již s úsměvem Martin Janda.

Dlouhý seznam pokut v Plzni na Petříně

Už dříve Deník nakoukl pod pokličku sazebníku pokut na divizním Petříně. A ten je vskutku pestrý. Pokladník musí mít jistě radost, ale zároveň také velice bystré oči. Rvačka mezi spoluhráči přijde hříšníky na 1000 Kč, neomluvený nepříchod na zápas stejně, obdržení červené karty v zápase na čtvrtinu.

Sazebník pokut SK Petřín Plzeň - ukázka.Zdroj: SK Petřín Plzeň

V divizním klubu ze Slovan platíte například i za vlastní svatbu, nebo za narození dítě. Za narozeniny pak vyndáte ze své šrajtofle 300 Kč. „Na můj vkus je to přehnaně moc, stačilo by pět šest položek, pro trenéra ty nejdůležitější – třeba porušení životosprávy. Hráčům ale do toho nezasahuji. Když jsou schopni si všechno hlídat a od dotyčných hříšníků vyinkasovat peníze, je to jejich věc,“ řekl Deníku před třemi lety petřínský trenér Radek Vodrážka.

Sazebník týmu z plzeňských Slovan přitom obsahuje celkem čtyřicet sedm položek a najdete v něm například ještě neosprchování se, píchnutí míče, porážku v tréninkovém utkání o pět i deset gólů, nebo rozhovor v médiích.

