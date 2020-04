Plány a cíle se ve fotbale stanovují na celou sezonu. Z té aktuální je odehrána první polovina, kvůli koronavirové pandemii je však zastavena a nikdo zatím netuší, v jaké podobě a zda vůbec se dohraje ta druhá. Jak si ve fotbalovém poločase vedou jednotlivé týmy, a jestli s tím v klubu panuje spokojenost, to je náplň druhé části rozhovoru s jednatelem a sekretářem největšího fotbalového oddílu na našem okrese TJ Jiskra Domažlice Václavem Pelnářem.

(včera jste si v první části rozhovoru pod názvem Jiskra je ´čistá´ mohli přečíst informace o současné ´koronavirové´ situaci, trénování v době krize či výhledu klubu do budoucna)

Jak byste zhodnotil podzimní část sezony z pohledu celého klubu?

Převládá spokojenost, i když naše výkladní skříň, A-mužstvo v České fotbalové lize, mohlo a mělo být v tabulce výše. Radost nám dělalo béčko v krajském přeboru.

Pojďme tedy po jednotlivých týmech. Třetiligové áčko průběžným devátým místem zatím své předsezonní cíle nenaplňuje?

Vinou plejády neproměněných šancí v každém utkání je pro nás deváté místo zklamáním. Přitom svěřenci trenérů Pavla Vaigla a Petra Dobrého začali podzimní část sezony velice dobře a zdálo se, že i přes těžký los navážeme na dobré umístění z loňska, kdy jsme skončili na pěkném pátém místě. V letošním ročníku došlo k zatraktivnění soutěže díky návratům béček ligových klubů. Poznali jsme to jak na herní kvalitě těchto soupeřů, tak na návštěvnosti zápasů, ve kterých jsme s nimi hráli. Fanoušci Jiskry museli být po prvních pěti kolech ČFL, po utkáních se Spartou B či Slavií B a po tradičně dobré účasti v MOL Cupu, opravdu spokojeni. Ve druhém pohárovém kole jsme po penaltovém rozstřelu vyřadili druholigové Ústí nad Labem a ve třetí kole jsme narazili již potřetí v této soutěži na nezvykle ofenzivně naladěnou Duklu Praha. A až letos nám na třetí pokus vystavila stopku do osmifinále MOL Cupu a zaslouženě postoupila. Po vyřazení z poháru se nám ale přestalo výsledkově dařit i v ČFL. Hlavně domácí utkání jsme nezvládali a za celý podzim v nich posbírali jen dvanáct bodů. To je až desáté místo v tabulce domácích zápasů. Naproti tomu v tabulce venkovních utkání jsme pátí a to celkem ujde.

Před jarní částí ČFL tradičně proběhla značná obměna kádru a po zimní přípravě stihlo áčko odehrát pouze jediný mistrák v Praze s rezervou Sparty…

Početné změny v kádru jsou už z pohledu fanoušků evergreen, na který jsou zvyklí. V zimě odešli například Egon Vůch do druholigové Viktorie Žižkov, Ondra Pek do Štěchovic nebo David Kraml do Přeštic. My jsme museli hlavně vyřešit druhý brankářský post příchodem Luboše Růžičky z Přeštic a i když u nás neuspěli na testech ani tři zahraniční fotbalisté z Francie, Belgie a Ukrajiny, tak přišli ještě další čtyři noví hráči, třeba Dan Černý se vrátil z Petřína. Na Strahově s béčkem Sparty jsme i přes porážku 1:3 sehráli celkem dobrý zápas. Uvidíme, jestli to ale nebyl do konce letošní sezony jediný…

S béčkem Jiskry, populární Benfikou, určitě spokojenost vládne, že?

Použiji známé fotbalové úsloví: Tak určitě! (smích) Benfika doslova řádila. Už tradičně posledních pár let okupuje přední příčky krajského přeboru mužů a je tomu tak i v letošním ročníku. Trenéři Pavel Javorský s Romanem Pekhartem v létě navázali na dobrou práci předchozího dua Martin Steinbrücker, Antonín Vlček a první místo v tabulce po polovině soutěže je skvělé a určitě pro celý tým výzvou pro další úspěšnou práci. Kádr se před jarem příliš nezměnil. Odešli Karel Šmejkal do Klatov, Honza Kulhavý do Viktorie Plzeň a Ondra Černý se po zdravotních peripetiích vrátil do Újezda. Přišli Milan Lucák z Nýrska a Michal Růžek z Mrákova.

Po loňské nováčkovské sezoně v divizi si v té letošní kladou vysoké cíle dorostenci U19 i U17. Oprávněně?

Vloni jsme u obou kategorií splnili úkol udržení se po postupu do české divize dorostu. Po podzimu ´devatenáctka´ přezimovala v tabulce desátá a ´sedmnáctka´ svoji soutěž vedla. V zimě došlo ke změně realizačního týmu U19, když na pozici hlavního trenéra nahradil Radka Šindeláře sportovní ředitel mládeže Antonín Vlček, na postu asistenta vystřídal Petra Mužíka bývalý kouč béčka mužů Martin Steinbrücker a role vedoucího mužstva jsem se po Jiřím Sladkém ujal já. Dorost U17 posílil na postu asistenta trenéra šéftrenér přípravek Míra Rejthar, aby pomohl trenérovi Tomáši Korelusovi. Před nový realizační tým byla postavena obrovská výzva v podobě cíle umístit se v konečné tabulce do třetího místa. Bohužel, po slibném začátku, kdy jsme v prvním jarním kole doma přejeli Malše Roudné 5:1 a 3:1, budeme muset tento cíl asi odložit z důvodu koronavirové krize v Česku. Každopádně bych rád touto cestou ještě jednou poděkoval realizačnímu týmu kolem Radka Šindeláře za odvedený kus práce, hlavně za postup do české divize dorostu, kam určitě Jiskra patří.

Jaké byly v této kategorii nejvýraznější pohyby v kádru?

Vedle ukončení kariéry Patrika Szmolena byl asi nejcitelnější odchod Matěje Dufka do Sokola Postřekov a zajímavým příchodem byl návrat Martina Hoang Minh Kiena z Německa.

Žáci U15 a U13 se pohybují v popředí nejvyšší krajské soutěže…

Ano, chceme, aby to byla kvalitní zásobárna hráčů pro přechod do dorostenecké kategorie. Starší přezimovali na druhém a mladší na čtvrtém místě krajského přeboru. Za to patří velký dík trenérům a realizačním týmům kolem šéftrenéra Sportovního střediska mládeže a hlavního trenéra U15 Olřicha Timury a hlavního trenéra žáků U13 Martina Volfíka. Určitě týmu pomohl návrat Matěje Soupíra z Viktorie Plzeň. A náš B-tým starších žáků sdružený se staršími žáky Startu Tlumačov je po podzimu v okresní soutěži druhý, mladší žáci béčka čtvrtí.

A co nejmladší Jiskráčci. Jak si na podzim vedly přípravky?

Naše přípravky pod vedením trenérů Míry Rejthara u U11, Davida Kohela s Tomášem Růžkem u U10, Jakuba Váchala s Romanem Čadkem a Pavlem Královcem u U9 a U8 a Michala Tesaře s Jirkou Šťastným u nejmenších U7 a U6 nám dělají celou dobu radost. Sklízí na okresních, krajských i mezinárodních turnajích jeden úspěch za druhým a je jim jedno, zda v cestě stojí takové kluby jako Viktoria Plzeň či Bayern Mnichov.

Nesmíme zapomenout na ženský fotbal. Hráčky Jiskry se už několik sezon prohánějí v kopačkách po divizních trávnících a talentované žákovské fotbalistky pod hlavičkou Sokola Újezd v okresním přeboru. Jak vidíte jejich podzimní působení, když na jaře ještě také nestihly odehrát žádné mistrovské utkání?

Ženy pod vedením Petra Baumanna a Davida Maiera jsou po polovině divizního ročníku páté se ztrátou pouhých tří bodů na třetí Spartak Kaplice. Takže cíl pro jaro byl jasný, zkusit se porvat o bronz, ale přišel bohužel stop stav… Po půlročním působení ve Viktorii Plzeň se do kádru vrátila gólmanka Jaroslava Mlezivová. Malé žákovské fotbalistky pod vedením šéftrenéra žen Pavla Kadlece a Ivana Rybára hrají druhým rokem proti klukům v okresním přeboru a jsou po podzimu předposlední osmé, když za sebou nechaly béčko Horšovského Týna. Ale u nich nejsou výsledky to nejdůležitější, tam jde především o základní fotbalové dovednosti a radost ze hry.

Co nového se ještě ve vašem klubu událo v zimní přestávce?

Zapracovali jsme na mediální informovanosti fanoušků. Nejen ve spolupráci s naším hlavním mediálním partnerem Deníkem, ale i vlastní cestou, když se nám podařilo konečně resuscitovat web. Trenéři všech týmů na něm prostřednictvím redaktorů Ivana Majora a Jirky Pojara zveřejňují své reporty z turnajů a utkání a dál je prezentujeme i na našich facebookových stránkách.