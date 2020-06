„Dokud Kdyni stačily síly, byla to celkem vyrovnaná partie. Co se týče našeho výkonu, některé věci se mi nelíbily, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o utkání po hodně dlouhé době, jsem spokojený,“ pochvaloval si trenér domažlické rezervy.

Hattrick nasázel Růžek, s bilancí dvou branek mu značně sekundoval také mladík Vogeltanz. „Jeho výkon mě moc potěšil. Asi v osmé minutě tam měl dvě velké šance, které neproměnil, ale to dávám za vinu nezkušenosti a mladické nerozvážnosti. Pro mě je důležité, že se do šancí dokáže dostat a góly přijdou časem,“ uvědomuje si Pavel Javorský, jehož potěšili i další hráči, kteří věkem spadají ještě do kategorie dorostu.

„Určitě. Chtěli jsme v tomto utkání vyzkoušet mladé kluky. Nastoupila jich asi jen polovina, protože ostatní si ještě plní povinnosti maturity, ale byl jsem s nimi velmi spokojený,“ uvedl kouč.

Nyní čeká domažlickou partu mladíků turnaj s názvem Korona 2020, který si kromě nich zahrají ještě fotbalisté Tlumačova, Meclova a Bělé nad Radbuzou. A právě s posledně jmenovaným týmem se Benfika utká v neděli jako první.

„Čeká nás soupeř, který hraje velmi organizovaně, má také výborné individuality. Navíc máme Bělé co vracet. V přípravě na jaro nás porazila. Celkově má tento tým velmi kvalitní kádr, jemuž přeji, aby se v další sezoně pokusil o postup do krajského přeboru, na který podle mého názoru má,“ míní s respektem Javorský.

Jinak mu v turnaji o výsledky až tolik nepůjde. „Ale ano, půjde. Nerad prohrávám, vždycky chci vyhrát, ale tento turnaje beru především jako velkou příležitost vidět v akci mladé kluky, hráče, kteří přišli z dorostu. Ať už se jedná o již zmiňovaného Vogeltanze, nebo také Soupíra, Čáchu, Karase, Součka, Bozděcha nebo Bláhu. Navíc teď jednáme o návratu Pavla Kadlec z Německa, který si s námi proti Kdyni také zahrál,“ dodává trenér domažlické Jiskry.

Jiskra Domažlice B - SK Kdyně 1920 6:1 (2:1)



Branky: 77., 85. a 86. Růžek, 23. a 32. Vogeltanz, 90. Peroutka – 34. Waldmann. Následující program Benfiky (Korona 2020) – neděle 14.00: Domažlice B – Bělá nad Radbuzou, 13. června 14.00: Domažlice B – Tlumačov, 20. června 17.00: Meclov – Domažlice B.