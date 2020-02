„Benfika už bohužel nemůže počítat s Ondřejem Černým, který pro vleklé zranění předčasně ukončil kariéru. Zranění a nemoc nepustili do hry ani hrajícího kouče Javorského a Sladkého. Z podzimního kádru chyběli ještě Kulhavý, který odešel do Viktorky Plzeň, a Šmejkal už působící v dresu SK Klatovy. Naopak se po působení v Okule Nýrsko vrátil Lucák,“ vypočítal změny v kádru tiskový mluvčí Jiskry Jiří Pojar.

Sobotní duel hodně ztěžoval silný vítr. V prvním poločase hrál proti větru Mrákov a i s jeho pomocí Benfika soupeře zamkla před jeho brankou. Domažličané zahrávali několik rohů a z jednoho se urodil i rozhodující gól utkání. Ve 31. minutě na centr Leška naběhl Peroutka, prodloužil na Kubra, jehož hlavičku mrákovský gólman Korba sice chytil, ale míč mu vypadl před osamoceného Lucáka. A posila se před prázdnou brankou nemýlila…

Ve druhé půli vítr pomáhal Mrákovu, ale ani na jedné straně se šance neujaly.

„Můžeme se tak radovat z postupu do třetího kola poháru, které se hraje 22. dubna. Pěkné by bylo derby s Postřekovem, ale jsou tam i jiné zajímavé týmy jako Křimice, Hrádek u Sušice nebo béčka plzeňského Petřína či Přeštic,“ glosoval Pojar.

,,První poločas jsme hráli solidně a soupeře k ničemu nepustili, ale kombinace nebyla ještě podle našich představ. Druhá půlka už byla jen nakopávaná. Zápas ovlivnilo počasí, ale i tak jsme si vytvořili šance. Soupeř hrál do těla a snažil se s výsledkem něco udělat, ale zvládli jsme to a těšíme se z postupu, “ zhodnotil utkání obránce Benfiky Jakub Kalný.

,,Dnešní pohárové utkání bohužel hodně ovlivnil silný vítr. V prvním poločase byli kombinačně lepší Domažlice a my měli jen pár brejků a jeden trestňák. Přečkali jsme několik gólovek a branku dostali po střele a vyraženém míči od gólmana z bezprostřední blízkosti. Druhy poločas jsme hráli po větru my a opět to bylo hodně znát. Mrzet nás může, že jsme neproměnili naši největší šanci po brejku, kdy Kuba nedokázal míč dopravit do odkryté branky. Ke konci vyběhl na rohový kop i gólman Korba, chtěli jsme to zkusit urvat a dostat do penalt. Utkání bylo bojovné a diváky muselo bavit,“ řekl Jaroslav Stýskal, útočník Sokola Mrákov.

,,Řekli jsme si, ze chceme hrát aktivně a to se nám v první půli docela dařilo. Na soupeře jsme nalezli a on tak musel jen nakopávat. Kluci vzadu to dobře sbírali a soupeř neměl žádnou šanci. Druhý poločas už moc o fotbale nebyl, neprospěl tomu ani velký vítr. Škoda, že jsme vítězství nepojistili druhým gólem a nedohráli to v klidu. Jsem rád za postup do dalšího kola, zápasy s týmy z nižších soutěži jsou vždy nevyzpytatelné. Přál bych si hrát doma, soupeř je mi jedno, na cestě do finále musíme porazit kohokoliv. Můj gól byl po chybě brankáře Mrákova docela snadný,“ zářil spokojeností jediný úspěšný střelec mače Milan Lucák.

,,Bohužel, zápas se hrál v nefotbalovém počasí, když vítr stěžoval oběma týmům hru. Pro nás to byl po čtyřech týdnech první zápas, protože předešlé tři přípravné zápasy odpadly kvůli nemoci soupeře nebo špatné domluvě. Jsem rád, že jsme ho zvládli i když tam byly věci, se kterými pořád spokojený nejsem. Pohárová utkání nejsou jednoduchá, o čemž se hned ve druhém kole mohlo přesvědčit několik favoritů jako Nýrsko, Horní Bříza nebo Stříbro. A co je pro mne nepochopitelné, jak na druhé kolo poháru může být delegován pouze jeden rozhodčí! Ale to je asi otázka pro jiné lidi,“ komentoval zápas kouč Benfiky Pavel Javorský.