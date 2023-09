V minulém kole hráli doma s konkurenčním Robstavem, teď na fotbalisty třetiligové Jiskry Domažlice čeká další krajské derby. Svěřenci trenéra Pavla Horvátha odcestují v neděli do Plzně, kde od 10.30 hodin v rámci 5. kola FORTUNA ČFL změří síly s domácím béčkem Viktorie.

Fotbalisté TJ Jiskra Domažlice (bílí) hrají s béčkem Viktorie Plzeň. | Foto: Jindřich Schovanec

Chodové půjdou do atraktivního mače v dobrém rozmaru. Ve středu totiž ve 2. kole MOL Cupu zdolali druholigovou Příbram 2:0 po prodloužení a dali zapomenout na dva předchozí neúspěchy ve třetí lize, kde nejprve padli na půdě Povltavské FA 1:2, a pak doma jen remizovali s Robstavem (1:1).

FOTO, VIDEO: Jiskra v poháru skolila druholigovou Příbram, pálila v prodloužení

„Musím říct, že nám středeční prodloužení nezahrálo do not, protože i když jsou na regeneraci tři dny, tak na to nejsme zvyklí. Byla tam nějaká střídání, ale většina kluků odehrála celé utkání, takže uvidíme, v jakém rozpoložení budou na pátečním tréninku,“ uvedl trenér Jiskry Pavel Horváth. „Zápas byl ale úspěšný výsledkově i herně, takže věřím, že všichni budou připraveni,“ dodal.

Klatovy cestují do Plzně, čeká je tam derby s Petřínem

Venkovní zápas v hlavní západočeské metropoli čeká na divizní Klatovy, které v 5. kole soutěže jedou na Petřín. Tam se týmu z Pošumaví sice dlouhodobě nedaří, ale do karet jim může hrát víkendová demolice Českého Krumlovu, který sestřelili 6:1. „Očekávám těžký zápas. Petřín má dobrý tým, k tomu to jejich velké letiště (hřiště). Já osobně jsem tam snad nikdy nevyhrál, takže bych tuhle sérii nyní rád ukončil,“ nechal se slyšet klatovský univerzál Michal Lukeš.

Musí se vždycky začít od jednoduchých a poctivých věcí, říká Michal Lukeš

„Nebude to lehký zápas, budou rozhodovat detaily,“ myslí si jeho spoluhráč Jakub Javorský. „Ale náš tým je velmi kvalitní, a proto věřím, že do Klatov přivezeme tři body, hlásí odhodlaně devatenáctiletý mladík. Atraktivní utkání mezi plzeňským Petřínem a Klatovy začíná v 10.15 hodin.

Fotbalový program / kam za fotbalem

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 14.30: FK Robstav – Slavia Praha B (hř. Mariánské Lázně), neděle 10.30: Viktoria Plzeň B – Jiskra Domažlice.



FORTUNA divize A – sobota 10.15: Petřín Plzeň – SK Klatovy 1898, 10.30: Jiskra Domažlice B – SK Aritma Praha, 17.00: SK Hořovice – SENCO Doubravka, FK Tachov – Spartak Soběslav, Příbram B – Rokycany.



Krajský přebor – pátek (dnes) 17.30: Rapid Plzeň – Plzeň-Černice, 18.00: Sokol Lhota – Petřín Plzeň B, sobota 10.15: Horní Bříza – Bohemia Kaznějov, 16.00: Holýšov – Zruč (hř. Stod), neděle 17.30: Okula Nýrsko – Košutka Plzeň, Sokol Radnice – Nepomuk, Chotíkov – Baník Stříbro.



I. A třída – sobota 10.15: Dobřany – Smíchov Plzeň, Sokol Kralovice – Slovan Plzeň, Tlučná – Sokol Malesice, 15.00: Dynamo Horšovský Týn – Žákava, 17.30: Křimice – Bolevec, neděle 16.00: Slavoj Koloveč – Sušice, Staňkov – Luby, 17.30: Keramika Chlumčany – START Tlumačov.



I. B třída, skupina A – sobota 13.30: Dlouhý Újezd – Mrákov, 17.00: Planá – Chodov, 17.30: Krchleby – Stod, Chotěšov – Kdyně, neděle 14.00: Stráž – Merklín, 15.00: Klenčí pod Čerchovem – Koloveč B, 16.00: Postřekov – Bor.



I. B třída, skupina B – pátek (dnes) 17.30: Spálené Poříčí – Svéradice, sobota 17.00: Horažďovice – Starý Plzenec, 17.30: Sokol Blovice – Švihov, Bolešiny – Losiná, neděle 15.00: Klatovy B – Měcholupy, 16.00: Chanovice – Strážov, 17.30: Sokol Mochtín B – Svatobor Hrádek.



I. B třída, skupina C – sobota 17.30: Úněšov – Volduchy, Dýšina – Slavia Vejprnice B, Slavoj Mýto B – Zbiroh, Mladotice – Plasy, Spartak Chrást – Strašice, neděle 17.30: Horní Bříza – Rokycany B, Zruč B – Město Touškov.

