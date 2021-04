A pro viktoriány to není zrovna oblíbený soupeř, ve FORTUNA:LIZE už mu v této sezoně dvakrát podlehli. V srpnu v Liberci 1:4 a letos v únoru i doma 0:2.

„Na ty prohry jsme samozřejmě nezapomněli. Teď se Liberci chceme pomstít. Pro zisk trofeje uděláme všechno,“ prohlásil francouzský forvard Jean-David Beauguel.

„Teď předvádíme zlepšené výkony. Po karanténě jsme se vrátili vítězstvím. Věříme si, že už jim další výhru nedovolíme,“ říká odhodlaně s devíti góly nejlepší plzeňský střelec ve FORTUNA:LIZE.

Zároveň má však rodák ze Štrasburku velký respekt k soupeři. „Máme sice výhodu, že hrajeme doma, ale víme, že proti Liberci to nebude lehké,“ uvědomuje si Jean-David Beauguel, který se v těchto dnech musí v Plzni vypořádat i s rozmary počasí.

Při včerejším tréninku se na trávník snášely sněhové vločky. „Každý den se probudím zmatený z počasí. Minulý týden bylo skoro 25 stupňů a najednou ometám sníh z auta. Je duben, mělo by být jaro! Ale doufám, že už se to brzy zlepší, je to příjemnější nejen na trénink, ale i na zápas,“ zkouší 29letý Francouz odlehčit náladu před důležitým mačem.