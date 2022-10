I když působil v německých klubech Wolfsburg a Freiburg, proti slavnému Bayernu Mnichov by mohl mít v úterý Václav Pilař premiéru, krátce před čtyřiatřicátými narozeninami. V létě se vrátil do plzeňské Viktorie, které pomohl do skupiny milionářské Ligy mistrů a po porážce v Barceloně (1:5) i doma s Interem Milán (0:2) teď vyzvou čeští šampioni dvakrát po sobě věhlasný Bayern Mnichov. Poprvé už v úterý od 18.45 v Allianz Areně.

Podívejte se, jak viktoriáni vyrazili do Mnichova, netradičně autobusem

„Víme, že nás čeká těžký zápas. Každý musíme odevzdat nadstandardní výkon, abychom měli šanci na dobrý výsledek,“ říkal Václav Pilař novinářům ještě v Plzni před odjezdem do Mnichova. Odveta se hraje ve středu 12. října od 21 hodin v plzeňské Doosan Aréně, kde by mělo být vyprodáno.

Vy už jste podobné zápasy s Viktorií zažil při prvním tažení Ligou mistrů. Bude těžké srovnat se s atmosférou?

Bude to krásné, všichni se na to těšíme. Něco podobného jsme zažili nedávno na Barceloně, i když na Bayernu to bude možná ještě těžší.

V čem?

Bayern je přímočařejší, i když i Barcelona už má teď Lewandovského, který zúročí její práci. Ale přece jen víc drží balon. Bayern se častěji žene do zakončení, chce dávat góly. Každý z nás musí podat nadstandardní výkon.

Bude to o hodně jiné než v Barceloně?

Moc ne. V naší skupině jsou tři giganti. Všichni vědí, že nemůžou moc ztrácet body. Jdou do každého zápasu naplno, chtějí vyhrávat. Musíme bojovat, abychom vůbec měli šanci uspět.

Bayern ale přece jen sází spíš na kolektivní sílu...

V Mnichově byla vždycky týmovost na prvním místě. Podle toho hledají hráče, ale jsou tam i obrovské individuality – Mané, Sané a v poslední době také Musiala.

Co říkáte na jeho výkony? Ve dvanácti zápasech dal sedm gólů a na dalších pět přihrál…

V devatenácti letech jsou jeho výkony úžasné, je to vyzrálý hráč a neskutečně platný ve prospěch mančaftu.

Bayern sice naposledy porazil doma Leverkusen, ale předtím čtyřikrát ztratil. Co na to říkáte?

Teď v bundeslize vyhráli, takže by to chtělo, aby zase ztratili (úsměv). Ale teď vážně, bude to nesmírně těžké. Každý musíme podat výkon na hranici svých možností.

Jestli se nepletu, proti Bayernu jste si ještě nezahrál…

Ne, soutěžní zápas ne. Jednou jsem byl na lavičce. Ale v přáteláku jsem dával gól, dokonce Neuerovi.

Zato Plzeň tam před devíti lety prohrála 0:5. Sledoval jste ten zápas?

Jasně, i domácí odvetu. Klukům jsem držel palce.

Připomenete si tu porážku?

Asi ne, hodně hráčů se v obou mužstvech obměnilo. Bude to jiný zápas a my věříme, že s lepším výsledkem.

Máte před tak velkými zápasy obavu, nebo je berete spíš jako výzvu?

Je krásné hrát proti takovým týmům. I když jsme na Barceloně prohráli, spoustu věcí nám to ukázalo. Jenom takové zápasy nás posunou.

Kudy povede cesta k úspěchu? Budete vycházet ze zodpovědné obrany?

To si řekneme až před zápasem. Hlavně však musíme podat lepší výkon než doma s Interem Milán.