A zvláštní náboj bude mít utkání 18. kola pro Marka Bakoše. Plzeňská ikona a momentálně jeden z asistentů kouče Adriana Guľy totiž v nejvyšší soutěži odehrál čtyři desítky zápasů i v modro-bílém dresu Slovanu.

Od léta 2016 už je ale zase zpátky a po skončení hráčské kariéry se stal v plzeňské Viktorii asistentem kouče Pavla Vrby, teď má stejnou funkci i za Adriana Guľy.

Na podzim už byl Bakoš na plzeňské lavičce, když viktoriáni utrpěli pod Ještědem ostudnou porážku 1:4.

„Bylo to tři dny po smolném vyřazení v Alkmaaru, kdy se lámala sezona z pohledu evropských pohárů, domácí toho využili,“ zavzpomínal Marek Bakoš na loňský konec prázdnin.

„Věřím, že jsme teď lépe připravení a vítězstvím to odčiníme. A přineseme radost našim fanouškům,“ pokračoval 37letý Slovák, který už je ale pár let doma na západě Čech, kde měl zázemí i během působení v Liberci.

V týdnu sledoval hru Slovanu i v čerstvějších zápasech. „Je to výborný tým, dobře poskládaný. Na podzim nasbírali zkušenosti v evropských pohárech,“ vysekl poklonu týmu Pavla Hoftycha.

Ve FORTUNA:LIZE patří Liberci v polovině soutěže osmé místo. Jen dva body za pátou Plzní, ale má odložený zápas se Zlínem k dobru.

Nejlepším střelcem Severočechů je se sedmi góly Rabušic, plzeňští Beauguel s Čermákem mají o jeden gólový zásah méně. Ale oba měli v poslední době zdravotní trable.

Bakoše, jako bývalého forvarda, potěšilo, že v Ostravě ukončil svůj střelecký půst Ondrášek.

„Pro každého útočníka je důležité, když pomůže mančaftu gólem k vítězství. U Kobry to nebude jiné, na tréninku svědomitě maká, odvádí dobrou práci a teď se mu to vrátilo. Ano, od útočníka se čekají góly, ale my od něho chceme hlavně práci pro tým. Když naskočí na střeleckou vlnu, jen dobře,“ říkal k Ondráškovi.

Před dnešním zápasem s Libercem řeší viktoriáni především složení obranné čtveřice, protože k dispozici stále nebude po otřesu mozku v Ostravě Jan Kovařík a čtvrtou žlutou kartu tam viděl Milan Havel.

„Komplikace to trochu je, ale máme v kádru kvalitní hráče, kteří by je měli nahradit. Už jsme se o tom několikrát přesvědčili. Věřím, že to zvládneme i teď,“ nechtěl ale Bakoš nic prozradit.

Dá se předpokládat, že do stoperské dvojice Brabec – Kaša trenéři sahat nebudou, na levém kraji by mohl zaskočit zase Falta a na pravém už snad bude moct být uzdravený Limberský.

Přitom právě o zlepšenou defenzivu se teď mohou plzeňští fotbalisté opřít, na jaře ještě neinkasovali. „Pořád ale pracujeme na zlepšení, chceme soupeře držet co nejdál od naší brány,“ doplnil slovenský asistent Viktorie.

Vyzraje dnes na Liberec?