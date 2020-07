V těch tmavších vyběhli hráči SIGIteamu na trávník do hlavního magnetu pouťového fotbalového menu v Postřekově proti borcům místního Sokola. Ve fotbalové přestřelce nakonec několik stovek diváků vidělo výhru hvězdného výběru československých a českých internacionálů nad domácím účastníkem oblastní I.B třídy 9:5.

Postřekovští tedy dopadli o trochu lépe než o den dříve Sokol Sedlec-Prčice, který se SIGIteamem prohrál o sedm gólů 4:11. Tři góly mu vstřelil hokejový reprezentant Roman Červenka, dva Jaroslav Černý a po jednom Vladimír Šmicer, jeho syn, Karel Poborský, Ivan Hašek, Václav Koloušek a sportovní moderátor Petr Suchoň.

„Já si myslím, že ale o výsledek v těchto zápasech ani moc nejde. A to dokumentuje i náš výsledek 5:9, kterým jsem si jistý, i když SIGIteam uvádí, že u nás vyhrál 8:4,“ směje se trenér Sokola Postřekov Aleš Wirt.

Každopádně on i jeho svěřenci jsou s utkáním velice spokojeni, protože proti legendám jako jsou Ladislav Vízek, jeho zeť Vladimír Šmicer nebo třeba Ivan Hašek se nehraje každý den. „Zápas jsme si moc užili a byla to taková odměna za to, co kluci pro fotbal dělají. Nastoupit proti hráčům, kterým fandili u televize, to byl jejich splněný sen. Navíc všichni ze SIGIteamu byli nesmírně přátelští, na nic si nehráli a před i při posezení po utkání se s námi normálně bavili jako rovný s rovným. A to toho ve svých kariérách dokázali strašně moc,“ libuje si domácí kouč.

Ani při ´pouťáku´ však nezapomněl na to, že právě probíhá letní příprava před novou sezonou. „Samozřejmě nešlo na protihráčích pilovat důrazné napadání a tvrdost v soubojích, tenhle fotbal byl o něčem jiném. Měli jsme před nimi přece jen respekt, podřídili jsme se tempu a stylu jejich hry a nešli jsme do toho naplno. Ale klukům jsem řekl, ať si jdou zahrát kombinační fotbal, který chceme praktikovat v mistrovských zápasech. Zároveň jsme vyzkoušeli i některé hráče na netradičních postech, abych si ověřil jejich pohyb a orientaci v jiném prostoru,“ uvádí Aleš Wirt.

A koho ze slavných protihráčů by bral do svého týmu pro boje o body? „Vybral bych si určitě. Na všech bylo vidět, že pořád v sobě mají obrovskou fotbalovou kvalitu, cit pro míč, herní myšlení. Vzal bych Černého do středu pole a fantastický byl třeba Koloušek nebo na stoperu mladší Otepka. I starší Ruda Otepka hrál výborně. Škoda, že nemohl kvůli zranění nastoupit kanonýr Siegl, ale to bychom asi dostali ještě víc gólů“ culí se šéf postřekovské lavičky.

Pouťové utkání už je ale minulostí a nastává opět čas náročné přípravy na novou sezonu nejnižší oblastní soutěže, ze které by Postřekov rád postoupil o stupínek výše. Už v pátek nastoupí od 18 hodin v Blovicích a v neděli od 16 hodin proti Startu Bělá nad Radbuzou. „Ještě si s Bělou upřesňujeme, kde se bude hrát. Rádi bychom po Memoriálu Šerlovského a teď pouťových zápasech nechali hřiště trochu odpočinout. Takže se to asi odehraje buď na tréninkovém hřišti u nás, nebo v Bělé,“ přemítá Wirt.

Sokol Postřekov – SIGIteam 5:9

Góly: Závodný 2, Cibotaru, Anderle, Vavřík - Červenka 2, Černý 2, Mráz 2, Koloušek 2, Hašek.

Hlavní rozhodčí: Pavel Královec.

POSTŘEKOV: Frei (46. Rudlof) – Klukan, Kuželka, V. Královec, Ledvina – Cibotaru, Polák, Strnad, Karlík – Závodný, Adamka. Střídali: Kreuz, J. Steinberger, D. Steinberger, Vavřík, Cibulka, Anderle. Trenér: Aleš Wirt.

SIGITEAM: Bobok, M.Otepka, Hašek, Jiráň, Černý, Vízek, Koloušek, R.Otepka, Červenka, Šmicer, Mráz, Tofi, Šmicer ml. Trenéři (nehrající účastníci): Horst Siegl, Jozef Chovanec.