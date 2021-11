Příbramský fotbal zažívá zlý podzim. A-tým aktuálně okupuje až třináctou příčku druhé nejvyšší soutěže a k návratu mezi elitu má hodně daleko. Naopak se musí koukat pod sebe, aby odvrátil případný sešup ještě o ligu níž. Výkony a výsledky jsou bídné a na popularitě nepřidá hráčům ani anketa, kterou klub zveřejnil o víkendu na sociálních sítích. O největším modelovi v kabině by sotva zaštěkal pes, mnohem víc se diskutuje ohledně jejich výroků na ženský fotbal.

Zatímco někteří zástupci v anketě volili diplomatické odpovědi, nebo se vyhnuli otázce tím způsobem, že fotbal v rámci něžného pohlaví nesledují, tak další šli z kůží na trh a do nejpopulárnějšího sportu v podání žen se pustili. Video bylo následně staženo v 16:51 příbramským klubem.

„Úplně ho nesleduji. Nezajímá mě ten fotbal. Asi to k tomu patří, ať si ho hrají, tohle je sport spíš pro chlapy,“ řekl brankář Ondřej Kočí. „Bez komentářů, nebudu se k tomu vyjadřovat. Nebudu to komentovat a oni ať nekomentují nás,“ přitvrdil Stanislav Vávra. „Nelíbí se mi, asi tak. ženský by měly dělat něco jiného,“ dodala jedna z hvězd týmu Tomáš Pilík. „Nejostřejší výrok vypustil Marcel Čermák. „Není to úplně sport pro holky, měly by se věnovat spíš plotně,“ přidal.

Ani další odpověď úplně bodovat u žen případně fanoušků nebude, ačkoliv Daniel Procházka svou myšlenku myslel dobře. „Holky taky umí kopat. Přeji každému, ať hraje to, co ho baví. Názor je pozitivní. Měly by a mohly by, aby nebyly tlusté,“ tak trochu narážel mladík ve službách Příbrami. „Když se do toho nebudou míchat nám a my jim, tak si myslím, že ideální,“ prohlásil brankář Jakub Šiman.

Podobná prohlášení ale veřejnost a fanoušky spíš popudila proti hráčům, než aby je naopak povstala a lidé hráčům vracejí účty na sociálních sítích. „Takže ženská ideálně k plotně, aby se mohla starat o pány tvorsvta,“ komentuje ironicky Kristýna Klobásová na příbramském facebooku, jež emotikonou dávala jasně najevo, že jí je z toho ke zblití. „Až na výjimky solidně vymleto,“ přidává se ke Kristýně další Chose Esohc.

K tomu neni moc co napsat jineho, nez to odsoudit. Cest tem par vyjimkam.⚽️

Tohle je ultra fail jak z pohledu PR klubu, tak i bohuzel vetsiny akteru. https://t.co/AOHkHsUZ49 — Jakub Podaný (@Pod_Y39) November 22, 2021

A podobné komentáře se objevují i pod videem na Youtube. „Kdyby se mě někdo zeptal, co si myslím o příbramském fotbale, asi bych mu řekl, že mi nevadí, ale nerad bych ho porovnával s chlapským,“ vrátil úder hráčům Vít Knop. „Kluci by se radši místo komentování ženského fotbalu měli snažit, aby příští rok neskončili v ČFL,“ dodal uživatel Goth Mog. „I ty holky hrajou líp než vy na třináctém místě,“ rýpl si další.

Podobný názor jako příznivci, fanoušci a podporovatelé Příbrami mají i lidé z fotbalového prostředí. Například tiskový mluvčí Fotbalové asociace Michal Jurman videu nerozumí hned z několika úhlů pohledu a ve svém příspěvku ještě poukázal na počin reprezentantky Andrey Staškové, která v neděli vstřelila hattrick v dresu slavného Juventusu. Počin fotbalistů i PR klubu odsoudil také například i Jakub Podaný.

Andrea @staskova_andrea dá v neděli hattrick⚽️⚽️⚽️ za Juventus a pak si pustíš tohle???Nerozumím tomu z x úhlů pohledu a už vůbec ne z pohledu PR příbramského klubu???.#anketa https://t.co/Ykdl2CrV6F — Michal Jurman (@michaljurman) November 22, 2021

Ženy Příbrami sice hrají až třetí nejvyšší soutěž, která se stejně jako ta mužská jmenuje Česká fotbalová liga,“ na rozdíl od mužů ale mohou po podzimu reálně uvažovat o postupu do lepší ligy, protože po jedenácti odehraných kolech suverénně vévodí tabulce a pouze jednou remizovaly, jinak slavily deset výher.