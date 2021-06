Takový je. Slušný, usměvavý. I když by mohl přijmout manýry slavných, vždyť je jedním z nejlepších záložníků světa. Důkaz? Nominace mezi osm hráčů, mezi nimiž bude vybrán nejlepší hráč slovutné Premier League.

Co na to říkáte?

Je to jeden z největších individuálních úspěchů. Být mezi hráči takové kvality… Časem to docením daleko víc.

Čím jste si ocenění vysloužil?

West Ham mi od začátku dal obrovskou šanci, hrál jsem každý zápas, každou minutu. Od chvíle co jsem tam přišel, se West Ham hodně změnil, šel nahoru. Jsem spíš týmový hráč. Individuální výkony i tohle mé poslední ocenění vychází z toho, že jsem cítil podporu od kluků a na hřišti jsem byl sebevědomější.

Soupeři vás sledují. Je to znát?

První půlrok o mně nikdo nevěděl, ale celou uplynulou sezonu už bylo znát, že jsem dal pár gólů. Když jdu do vápna, zakřičí… Už to není jen v národním týmu, ale i ve West Hamu.

Musíte nějak měnit hru, abyste se znovu a znovu prosazoval?

Snažím se hrát pořád stejně. Ať to bylo ve Slavii, reprezentaci nebo ve West Hamu. Pokaždé se snažím najít nějakou skulinku, zjistit, kde by mohl mít soupeř slabinu a z toho něco vytěžit. Samozřejmě třeba při standardkách je to těžší a těžší. Dávají na mě jedny z nejsilnějších hráčů. Ale o to víc se já chci ukázat.

I am honored ⚒⚽️ pic.twitter.com/d5omkHuHCr — Tomáš Souček (@tomassoucek28) June 1, 2021

V reprezentaci už jste tahoun, zástupce kapitána. Jak fungujete?

Snažím se na hřišti mluvit na hráče, co to jde. Nezáleží, jestli mám pásku, nebo ne. Jsem hecíř, který se snaží pomoci ostatním. Je to pro mě obrovská čest jako pro osobu, ale co se týká komunikace s ostatními, snažím se podporovat kluky v každé situaci. Ať už na hřišti, nebo mimo něj, tam se nic nemění.

Jste slyšet i v kabině, na tréninku?

Co se týká taktických věcí na tréninku nebo když jdeme do opravdové hry, tak slyšet jsem. Když jsou nějaké srandy, také chci být vždycky u toho, ale nejsem ten hlavní, kdo něco takového vymýšlí.

Základní skupinu hrajete na Ostrovech. Je to pro vás speciální?

Bude to pro mě specifické i výjimečné zároveň. Fanoušci nás, co hrajeme v anglické lize, budou hodnotit. Snad s týmem potvrdíme, jak o nás mluví před zápasy, že budeme hodně nebezpeční. Mám zprávy, že se na nás také připravují a berou nás jako velký tým.

Už jste napjatý?

Beru to jako vyvrcholení sezony. Byla hodně dlouhá, náročná, jsem rád, co jsme dokázali s West Hamem. Jenom doufám, že atmosféru i kvalitu si přenesu do nároďáku. Pro mě je to největší turnaj, jaký budu v dosavadní kariéře hrát.

Nezabrzdí vás nezkušenost? Jen čtyři z vás si už Euro zahráli.

To je pravda, ale v posledních dvou, třech letech jsme ukázali obrovskou sílu, jsme jeden tým. Snad z toho nikomu brada nespadne, každý hrajeme v elitních soutěžích nebo evropské poháry. To je dost srovnatelné s takovým velkým turnajem.

„Ve Ski- & holiday area Gitschberg Jochtal máme ideální podmínky i potřebný klid na přípravu. Maximálně nám to tu vyhovuje,“ řekl manažer #ceskarepre ?? Libor Sionko ?☀#gitschbergjochtal #southtyrol pic.twitter.com/qzBCIgfOxH — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 2, 2021

Jak vysoko míříte?

S reprezentací máme cíl Euro vyhrát. Je třeba mít nejvyšší cíl, jinak tady nemusíme být. Až na konci si řekneme, zda byl turnaj úspěšný, nebo ne. Ale všichni musíme mít v hlavě, že každý zápas jdeme vyhrát.

Na středečním tréninku jste si dlouho přihrával s Vladimírem Coufalem, spoluhráčem z West Hamu. Jste nerozlučná dvojka?

S Cufem jsme snad českým hráčům udělali výbornou vizitku. Doufám, že mnohým z nich jsme otevřeli dveře, aby se také mohli vydat do anglické ligy nebo i dalších TOP soutěží. V reprezentaci jsme jeden tým. Dneska to bylo výjimečné. Jinak jsme na začátku tréninku v kroužku, je jedno, kdo tam je. Máme tady super partu a snad to ukážeme na hřišti, protože tam je to potřeba.

Tlačíte do West Hamu další české hráče?

Snad můžu říct, že jsou z nás ve West Hamu nadšení, ukázali jsme tam českou stopu. Na české hráče se nás tak ptají, probírají s námi jejich hodnocení. Vidí je na videu, na hřišti, ale zajímá je i další charakteristika, jak se třeba cítí v tréninku, když je známe. Právě proto mají kluci otevřené dveře.

Co jméno Alex Král?

Ptají se nás na hodně hráčů, na Alexe určitě taky. Prokazuje kvalitu už poslední tři roky, možná ještě víc. Ve Slavii, reprezentaci i v Rusku. Třeba on má velkou šanci jít do Anglie.

Mluvilo se také o mladém útočníkovi Sparty Adamu Hložkovi.

Sleduju ho, jeho progres je skvělý na to, jak je mladý. On do Sparty jen nezapadl, ale on je ten, kdo udává hru a je lídrem. To je neuvěřitelné. Fandím mu, aby se prosadil, co to jen jde, Věřím, že i na Euru nám hodně pomůže.