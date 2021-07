Jak na fotbal do Vídně? Jde to, ale Sparta doporučuje: Nejezděte

Bude to první soutěžní zápas českého klubu v nové sezoně. Fotbalisté Sparty se už v úterý představí na hřišti Rapidu Vídeň v rámci 2. předkola Ligy mistrů. Fanoušci letenského klubu by chtěli být u toho, vždyť Vídeň je za rohem. Můžou, ale má to háček.

Fotbalisté Sparty pojedou k prvnímu zápasu sezony do Vídně. | Foto: AC Sparta Praha

Sparta přišla v pátek s nepříjemnou informací, že "nedoporučuje cestu do Vídně ani individuálně, či v menších skupinkách". Důvod? Pochopitelně koronavirus a všechna s tím související opatření. Rakušané však nemají zavřené hranice, ani neočkovaným nehrozí karanténa. Podmínkou vstupu do země je ukončená vakcinace, nedávné prodělání covidu, nebo PCR-test (starý maximálně 72 hodin), nebo antigenní test (starý maximálně 48 hodin), přičemž musíte ukázat formulář v němčině či angličtině. To je vše. Stejné požadavky platí i pro návštěvu samotného fotbalu. Chtít titul je přirozený vývoj, říká o Spartě před sezonou Tomáš Rosický Přečíst článek › Allianz Stadion, který byl slavnostně otevřen před pěti lety, má kapacitu 28 tisíc fanoušků. Podle informací z Vídně nebude kapacita jakkoliv omezena. Vstupenek je proto pořád dost a pokud už si je některý sparťan koupil, nemusí se bát. "Neměla by vzniknout situace, že Rakušané nepustí někoho na stadion jen proto, že je to Čech. Pokud tedy splní jejich podmínky. Přesto radši doporučujeme, aby se fanoušci cestě vyhnuli," řekl mluvčí českého vicemistra Ondřej Kasík. Za pozornost stojí ještě cena vstupenek, nejlevnější místo lze přes oficiální klubový portál Rapidu sehnat za 19 eur (v přepočtu 485 korun), spousta míst je také k dispozici ve střední kategorii za 28 eur. To je méně, než kolik bude chtít na odvetu Sparta. Úterní zápas má výkop ve 20:30, mírným favoritem na postup je podle bookmakerů Sparta.