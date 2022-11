„První poločas jsme měli velmi dobrý, Klímič (Kliment) trefil tyčku, potom Kalvi (Kalvach) otevřel skóre, přidali jsme druhý gól. Ale ve druhém poločase jsme zaspali úvod. Až třetí trefa nám pomohla a dovedli jsme to do úspěšného konce,“ zhodnotil utkání slovenský ofenzivní záložník Erik Jirka, jenž naskočil do utkání po půlhodině hry místo zraněného Jana Klimenta.

Na rozhodující třetí gól jste přihrával po brejku Mosquerovi. Měl jste to takhle v hlavě od začátku akce? Nechtěl jste zakončovat sám?

Velmi dobrou práci odvedli Kalvi (Kalvach) s Čorem (Chorý) a Buchičem (Bucha), protože to tam krásně vykombinovali. Poslali mě do brejku, já jsem si potáhl míč a kouknul jsem na druhou stranu. Když jsem viděl Mosqueru, který tam byl sám, věděl jsem, že mu budu přihrávat.

Nahrálo vám, že Baník po snížení ještě více otevřel hru?

Trošku jsme se stáhli, vzadu jsme to zatáhli, abychom neinkasovali a chtěli jsme hrát na brejky. To se nám podařilo. Musím říct, že mě tohle vyhovuje, protože jsem rychlostní typ hráče. Myslím, že podobně jsou na to i Čory (Chorý) a Mosqui (Mosquera). Máme víc prostoru, když tam dostaneme míč, můžeme to tahat na bránu.

Bylo po vás složité naskočit takhle brzy do rozehraného zápasu?

Samozřejmě, že to není ideální, ani jsem neměl čas na nějakou rozcvičku. Ale jsem na to zvyklý, podobně jsem nastoupil i proti Bayernu (střídal zraněného Kopice ve 25. minutě – pozn. aut.). V první půli jsem se trošku rozehrával, druhý poločas už byl myslím v pohodě.

Vy osobně dostáváte v Plzni stále více prostoru. Dá se říct, že se v sestavě Viktorie zabydlujete?

Jsem rád za důvěru trenéra, snažím se mu ji splatit dobrými výkony hřišti.

Ale boj o místo v mistrovském celku asi není jednoduchý?

Já jsem se tady od začátku cítil velmi dobře, kluci mě vzali mezi sebe. Nesmírně si to užívám, jsem rád za každou šanci.

