Jedno je ale jisté už teď, k plzeňskému týmu se nepřipojí nizozemský ofenzivní fotbalista Rigim Cicilia. Zatímco už včera během přípravného zápasu s Táborskem byl k vidění záložník Jan Sýkora, jenž už v Plzni hostoval z Lechu Poznaň a na konci sezony slavil ve viktoriánském mistrovský titul.

Zdroj: Youtube

Podle polských médií je jeho návrat na západ Čech na spadnutí. Samotný Sýkora v pátek na dotaz jedné z fanynek, s níž se ochotně fotil, jestli se vrátí, jen nesměle pokrčil rameny. Na sobě už však měl tréninkové věci plzeňské Viktorie.

„Honza je pro nás alternativa, ale všechno je ještě ve stadiu řešení. Uvidí se v dalších dnech, jestli se Honza s námi zapojí do přípravy, nebo ne,“ odpověděl na přímý dotaz jeden z plzeňských asistentů Marek Bakoš.

Viktoriáni porazili před cestou do Alp Táborsko, i díky brance Trusy

Řeč přišla i na situaci kolem nizozemského fotbalisty, o jehož příchodu do mistrovského celku se spekulovalo. „Cicilia nebude v nejbližších dnech působit ve Viktorii Plzeň,“ odvětil stroze Bakoš a pokračoval v úvahách o dalších změnách. „Nemyslím si, že by se vědomě řešil příchod někoho dalšího. Ale na druhou stranu se právě otvírá přestupové okno, můžou přijít zranění i další věci, a rázem bude všechno jinak,“ pousmál se asistent Viktorie.

Viktoria Plzeň - Táborsko (v červeném), 1. července 2022.Zdroj: fcv/Martin Skála

Už takhle je v týmu Viktorie osm nových tváří, což je na plzeňský celek v poslední době počet nezvykle vysoký. „To je přirozený vývoj, někteří hráči z mistrovského celku nás opustili, jiní zase nedostávali tolik šancí. Proto přišlo více nových hráčů,“ nevidí v tom asistent trenéra Michala Bílka nic divného.

Bečka zamíří po předčasném konci ve Spartě do Domažlic

Nicméně kádr je hodně široký a před odjezdem do rakouských Alp, kde budou viktoriáni ladit formu na začátek sezony, dojde k jeho redukci. Odjet by mělo 23 hráčů, což je podle Bakoše ideální počet, aby tréninkový zápas dobře fungoval a zápasy měly kvalitu. „Ale může to být i o jednoho více či méně, to se v těchto dnes řeší. Fanoušci se to včas dozvědí,“ pokračoval bývalý útočník.

? SESTŘIH | O výhře nad Táborskem jsme rozhodli ve druhém poločase ❤️? Na pozápasové ohlasy se potom můžete podívat zde ➡️ https://t.co/wbPMBwGMLr pic.twitter.com/0UYMRq9aCw — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) July 1, 2022

Proti Táborsku chyběli kapitán Hejda, obránce Holík i kolumbijský záložník Mosquera. „Ani u jednoho z nich nejde o nic vážného. Bylo to dlouhodobě naplánované z hlediska jejich vytížení,“ naznačil Marek Bakoš, že tahle trojice by ve výpravě do Westendorfu neměla chybět. Naopak už v pátek tým opustil Šimon Falta, který bude hostovat v Brně.