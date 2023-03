„Na svoji osobu jsem si půjčil 100 až 150 milionů, abych zachránil Plzeň. Jsem tutovej blázen,“ říká o sobě v unikátní dokumentární šestidílné sérii o fotbalové Viktorii Plzeň její generální manažer Adolf Šádek.

Tisková konference Zázrak ze Západu. | Video: Martin Švec

Dokument s názvem Zázrak ze Západu bude mít televizní premiéru v pondělí 24. dubna od 19 hodin na stanici O2 TV Sport. Šest dílů mapuje okamžiky viktoriánského roku 2022, kdy se klub stal ligovým mistrem a poté se přes předkola probojoval až do základní skupiny Ligy mistrů.

Klub neměl peníze, psalo se o dluzích a nikdo nevěřil, že Viktoria Plzeň vyhraje ligu. Ale stal se zázrak…

„Myslím, že nebude znít nadneseně, když řeknu, že takový příběh, co prožila v posledních letech plzeňská Viktorka, naše fotbalová scéna nepamatuje. Přijde mi to až neuvěřitelné, že jsme v ten moment u toho se štábem mohli být,“ uvedl režisér Petr Větrovský, který se svou agenturou VDN Promo má za sebou třeba film Jan Koller – Příběh obyčejného kluka.

Diváci se mohou těšit na jedinečné záběry ze zákulisí klubu, emotivní rozhovory trenérů, hráčů, vedení či mezníky z plzeňské historie.

„První díl trvá 46 minut, dalších pět mají od 30 do 40 minut,“ dodal Větrovský.

Jeden z dílů je zaměřen na útočníka Jana Klimenta, který zraněný vstřelil postupový gól doma proti Karabachu.

„To byl asi můj nejsilnější moment. Ale předkola Ligy mistrů šla rychle za sebou, že to beru jako zážitek celé,“ svěřil se Kliment.

„Největší euforií byl titul, ale co se dělo po domácím utkání s Karabachem, bylo něco neuvěřitelného. Jediné, co nás mrzelo, bylo zranění Klímiče (Kliment). To, jak slavil svůj gól s natrženým zadním stehenním svalem, bylo neuvěřitelné,“ doplnil Tomáš Chorý, který vstřelil dva góly Barceloně.

Hlavním partnerem dokumentu Zázrak ze Západu se stala společnost Betano.

Proč název Zázrak ze Západu? „Zázrak z Plzně nebo Viktoriánský zázrak se mně zdálo kýčovité. Říkal jsem si, že jsou to Západočeši, procházela tudy demarkační linie a oblast byla brána jako západ. Tak jsem si řekl, že se dokument bude jmenovat Zázrak ze Západu,“ vysvětlil režisér Větrovský.

