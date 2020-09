Pár pohárových bitev už zažil a před dnešním soubojems dánským Sönderjyske říká: „Čeká nás klíčový zápas sezony.“ Hraje se na jeden zápas v Doosan Areně.

Honzo, jaké pocity pár hodin před výkopem převládají?

Je to spíš natěšenost, nervozita možná přijde až před zápasem. Ten je pro nás strašně důležitý, dá se říct, že je to utkání podzimu. Ale máme zkušený tým, každý z nás takové zápasy zažil a doufám, že toho využijeme.

Váš dnešní soupeř porazil na úvod dánské ligy i mistrovský Mydtjiland, který v úterý potrápil Slavii…

Víme o tom, že jsou schopní podat nadstandardní výkon, musíme si dát pozor a zahrát na hranici našich možností.

Spoluhráč Jakub Brabec už proti soupeři hrál v dresu Sparty. Vyzvídali jste?

Mají silné standardky a dlouhé auty. Spartu potrápili na jejím hřišti, otočila to až v závěru. Bavili jsme se o tom, ale že bychom to nějak využívali, to ne.

Vidíte nějakou podobnost s Mydtjilandem?

Ty dlouhé auty. Mají to založené na fyzickém výkonu. Budou houževnatí, nedají nám žádný prostor. Co jsem si všiml, hrají v pětičlenné obraně, podobně jako Boleslav i Bohemians, toho bychom mohli využít.

Jak se vám hraje s čerstvou posilou Zdeňkem Ondráškem? Vyhovuje vám to?

Je pravda, že na Bohemce na to, že to byl první zápas a Kobra tu byl týden, nám to vyšlo nad očekávání. Nejen výsledek, ale i kombinačně. Myslím, že dobře zapadne.

A co vy osobně? Cítíte teď nejlepší formu?

Fyzicky se cítím dobře už od začátku sezony. Až teď jsem to protrhl i střelecky. Jsem rád, že mi trenér dal důvěru a že jsem to splatil.

Připouštíte si, že neúspěch v pohárech by mohl poznamenat celou sezonu?

My si nepřipouštíme, že ten zápas nezvládneme. Ale nebude to lehké. Stát se může všechno, ale chceme postoupit do Evropy. Chybět tam druhý rok po sobě by určitě nebylo dobré.

Co by mohlo na Dány platit?

Nechci říct, že by nebyli dobří v kombinaci, ale není to jejich silná stránka. Musíme si dát pozor, aby nechodili do brejků. Dávat balon rychle od nohy, kombinovat s náběhy do šestnáctky.