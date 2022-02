„Když už jsme přežili penaltu, přišlo vyloučení. A pak to proti takovému mužstvu bylo těžké,“ uznal pardubický kouč Jiří Krejčí. Jeho tým ještě nevstřelil na jaře ani jednu branku.

„To vyloučení nám pomohlo, dali jsme v první půli dvě branky a pak už jsme hru kontrolovali. Přidali jsme další gól, nastřelili tyčku a břevno,“ zhodnotil utkání do televizních kamer Michal Bílek, trenér plzeňské Viktorie.

Ta vyběhla na Pardubice s Beauguelem na hrotu útoku, poprvé po příchodu do Plzně hrál v základu Holík a Sýkora se posunul v sestavě dopředu.

Nešťastně začal zápas pro plzeňského odchovance v dresu hostů Filipa Čiháka, který po rohu zasáhl kopačkou do obličeje Beauguela a sudí Krejsa po zhlédnutí videa odpískal penaltu. Míč si vzal Bucha, gólmana Letáčka poslal na jednu stranu, ale míč napálil vedle druhé tyče. Francouzský forvard utrpěl krvavé zranění a na hřiště se vrátil až po několika minutách.

Aby toho neměl hostující Čihák málo, viděl po ostrém zákroku na Buchu uprostřed hřiště druhou žlutou kartu a po dvaceti minutách musel předčasně pod sprchy.

Po půlhodině hry nádherně pustil Mosquera v šestnáctce míč na Kalvacha, ale ten v jasné pozici branku minul. A když to nešlo ofenzivním hráčům, vzal zakončení na sebe stoper Hejda. Po dalším z rohů narazil pardubický gólman Letáček do stojícího Beauguela a plzeňský kapitán hlavičkoval do prázdné branky – 1:0.

Skákavou střelu Buchy dvě minuty před půli pardubický brankář s námahou vyrazil. Ve 44. minutě ale podruhé inkasoval, když nedosáhl na Sýkorův centr ani následnou hlavičku Kopice, který v týdnu prodloužil v Plzni smlouvu – 2:0. A Kopic byl při chuti, ještě do poločasu si narazil míč s Holíkem a po jeho centru se hlavička Havla otřela o břevno branky hostů.

Brzy po přestávce se prosadil po narážečce s Buchou a krásném slalomu v šestnátce Havel a střelou mezi nohy gólmana Letáčka zvyšoval už na 3:0. Teprve potom o sobě dali vědět hosté, jenže brankář Staněk se v 50. minutě odvážně vrhl pod nohy střídajícího Akosaha, a i když byl plzeňský gólman evidentně otřesený, chtěl v zápase pokračovat. Ale po hodině hry přece jen střídal, premiéru v české nejvyšší soutěži si tak odbyl slovenský gólman Marián Tvrdoň, jenž přišel do Plzně loni v létě z Ústí nad Labem.

V 70. minutě nádherně střihl nůžkami Beauguel, ale trefil jen břevno. Pak už musel kvůli krvavému šrámu střídat. A Sýkora otřel svoji ránu jen o hostujícího Rayana. V premiéře se mohl trefit i Trusa, ale ve výhodné pozici netrefil míč. Střídající Chorý pak ještě devět minut před koncem nastřelil tyč, ale v nastaveném čase se přece jen gólu dočkal. Jeho střelu vykopával pardubický Toml až za brankovou čarou – 4:0.

Viktoria Plzeň – FK Pardubice 4:0

Poločas: 2:0. Branky: 34. Hejda, 44. Kopic, 49. Havel, 90.+1 Chorý. Rozhodčí: Krejsa – Nádvorník, Arnošt. ŽK: F. Čihák, Kostka. ČK: F. Čihák (20. Pard.). Diváků: 6184.

Viktoria: Staněk (61. Tvrdoň) – Holík, Kaša, Hejda, Havel – Bucha (58. Trusa), Kalvach – Kopic (58. Čermák), Sýkora (76. Šulc), Mosquera – Beauguel (76. Chorý).

Pardubice: Letáček – Kostka (72. T. Čelůstka), F. Čihák, Toml, Cadu – Tischler – Lupač (69. Huf), Vacek (83. Patrák), Solil, Rezek (46. Dwomoh) – Černý (46. Rayan).