„Šel jsem na hřiště s jasným úkolem, dát gól, pomoct mančaftu v útočné fázi,“ říkal pak 23letý fotbalista.

Ve FORTUNA:LIZE to byla jeho druhá vstřelená branka. Na podzim se trefil v dresu Českých Budějovic v Ostravě. Shodou okolností při remíze 2:2 a první gól Dynama dával Pavel Šulc, stejně jako včera.

V Boleslavi jste sice vstřelil vyrovnávací branku. Přesto předpokládám, že převládá zklamání nebo se pletu?

Samozřejmě, že převládá zklamání. Za vstřelenou branku jsem rád, ale víc bych si ji užil se třemi body. Škoda.

Přitom šancí jste měli dost. Co chybělo k tomu, abyste získali tři body?

Jednoznačně proměňování šancí. Dobře jsme vstoupili do zápasu, dali jsme rychlou branku… Ta produktivita nás trápí už delší dobu, šance si vytvoříme, ale nedokážeme dát víc gólů. A pak nás to stojí body.

Vy jste měl první šanci hned po svém příchodu na hřiště. Proč jste neskóroval?

Po rohu jsem si to přiklepl kolenem, ale už jsem byl v záklonu, tak jsem to ani pořádně netrefil.

Napodruhé už to v 86. minutě vyšlo. Jak byste popsal svoji první ligovou branku v dresu Plzně?

Viděl jsem, že Kayi (Kayamba) jde ze strany, tak jsem se snažil hledat si místo ve vápně. Bogy (Beauguel) šel na přední tyč, tak jsem se snažil jít do prostoru, kam by mohl případný centr přeletět. Pak už jsem tam jen strčil hlavu, naštěstí jsem to trefil pěkně.

Dva góly jste dal už ve středu v MOL Cupu proti FK Přepeře (7:0). Povzbudilo vás to? Cítil jste se lépe?

Určitě, vstřelené góly útočníkovi vždycky pomůžou. I teď jsem šel na hřiště s jasným úkolem – pomoct klukům v útočné fázi, dát nějaký ten gól. Jsem rád, že se mi to povedlo, ale škoda, že si nevezeme tři body.