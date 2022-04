„Asi to nebude stadionem, ale soupeři, které jsme tam potkávali,“ usmál se Pavel Horváth, asistent trenéra Michala Bílka.

Loni na konci prázdnin viktoriánům v Mladé Boleslavi uštědřil první ligovou porážku nováček z Hradce Králové (0:1), který tam našel azyl. A v říjnu tam pak podlehli i domácímu celku v osmifinále MOL Cupu (0:2).

Takže viktoriáni mají z tohoto místa tristní bilanci, nula bodů, a dokonce žádná vstřelená branka.

„Ani teď nás tam nečeká nic lehkého, ale my chceme to prokletí zlomit. Pokud chceme být dál na špici tabulky, musíme zápas v Boleslavi zvládnout. Uděláme pro to všechno,“ slíbil bývalý vynikající záložník.

Ano, viktoriáni stále živí naději na to, že by mohli jít do nadstavby z prvního místo. „Je to motivace pro zápas v Boleslavi,“ uznal asistent trenéra Bílka.

„Ale do konce ligy je ještě šest kol, takže to bude spíš další krok k tomu, abychom si mohli na konci sezony říct, že jsme byli úspěšní,“ doplnil Pavel Horváth, ale co by považoval za úspěch, nespecifikoval. Až na Pachlopníka a Kašu jsou ostatní hráči fit.

Zdálo se mi, že je to na střelu z úhlu, proto jsem přihrával, říkal Kopic

Dnešní utkání začíná od 18 hodin a také domácí Mladá Boleslav má o co hrát.

„Poslední dva zápasy vyhrála, má dobrou formu. Daří se Douděrovi, Matějovskému. Vytváří si hodně šancí a jsou i produktivní,“ upozornil plzeňský asistent.

A hlavně, stále ještě pořád může proklouznout do elitní šestice, která bude hrát o titul. Bylo by to na úkor právě Hradce Králové, který hraje na stejném stadionu.

Ale základní část končí na hřišti Bohemians 1905.

V tabulce má Hradec o bod víc, ale lepší vzájemné zápasy hrají do karet Boleslavi.

Také zraky viktoriánů se budou upínat do pražských Vršovic, kde o kousek dál Slavia hostí Zlín.

A jen její zaváhání jim dá šanci na první místo. Ale v první řadě potřebují vyhrát v Mladé Boleslavi.

Zlomí do třetice prokletí?