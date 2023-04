Po reprezentační přestávce pokračuje opět FORTUNA:LIGA, plzeňští fotbalisté zajíždějí v sobotu do Mladé Boleslavi. Hraje se od 16 hodin.

Václav Jemelka, jeden ze střelců Viktorie při podzimním domácím vítězství 2:0 nad Mladou Boleslaví, odehrál s národním týmem kvalifikační zápas v Moldavsku. | Foto: fcv/Ondřej Pastor

Už jen šest kol zbývá do konce základní části FORTUNA:LIGY a fotbalisté Viktorie Plzeň, kteří se na jaře propadli na třetí místo tabulky, v nich budou dohánět pětibodové manko na vedoucí Slavii i druhou Spartu.

Ztrátu nabrali viktoriáni zejména v posledních třech kolech před pauzou, v nichž získali jediný bod za domácí remízu s Libercem (1:1), pak prohráli shodně 1:2 na Slavii i doma s Bohemians 1905.

Teď je tedy hlavní úkol co nejrychleji naskočit na vítěznou vlnu, poprvé půjdou do boje v sobotu od 16 hodin v Mladé Boleslavi. „Musíme ukázat, že jsme Plzeň a udělat vítězný krok už teď v Boleslavi, abychom se zase nastartovali a měli šanci poprat se ještě o titul,“ má jasno obránce Václav Jemelka.

Zároveň vidí, že soupeři si teď na obhájce titulu věří. „Každý se snaží vyšlápnout si na nás. Vědí, že teď nejsme úplně v optimální formě, že se nám nedaří jak výsledkově, tak herně. Týmy jsou na nás vyhecované,“ doplnil 27letý zadák Viktorie.

O pauze vyrazil společně s gólmanem Staňkem na sraz národního týmu a v pondělní kvalifikaci v Moldavsku (0:0) odehrál celý zápas. „I když náš výkon nebyl optimální, jsem rád, že jsem nastoupil v základu. Byl to můj první kvalifikační zápas v kariéře,“ vrátil se ještě k bezbrankové remíze v Kišiněvě, které litoval.

„Měli jsme cíl vyhrát i v Moldavsku a mít z úvodních dvou zápasů šest bodů, což se nám bohužel nepovedlo. Ale máme čtyři body, jsme první ve skupině, takže to hodnotím kladně,“ připomněl předchozí domácí vítězství s Polskem (3:1), které však sledoval jen z lavičky.

Teď už se opět plně soustředí na práci v plzeňské Viktorii. „Musím přepnout na ligový mód,“ uznal Jemelka, jenž se v zimě podrobil operaci ramena. „Teď už se cítím dobře, jsem rád, že mi drží zdraví,“ potvrdil před zápasem v Mladé Boleslavi.

Ta zatím nenaplňuje předsezonní ambice, s 30 body je v lize osmá, šest bodů za elitní šestkou. Ale i tak je to zvlášť doma nebezpečný soupeř. „Nepříjemný je Vasil Kušej nebo Marek Matějovský, ale je tam třeba i Ladra což je silný hráč. Na ně si musíme dát určitě pozor,“ vyjmenoval Jemelka odkud hrozí největší nebezpečí. „Ale věřím, že se konečně oklepeme a naskočíme na vítěznou vlnu,“ dodal optimisticky.

Program Viktorie do konce základní části

SO 1. dubna, 16.00: Mladá Boleslav – VIKTORIA, SO 8. dubna, 19.00: VIKTORIA – Jablonec, NE 16. dubna, 19.00: Baník Ostrava – VIKTORIA, NE 23. dubna, 19.00: VIKTORIA – Zlín, ST 26. dubna, 19.30: Sparta Praha – VIKTORIA, NE 30. dubna, 15.00: VIKTORIA – Teplice.