„Samozřejmě, že na to rád vzpomínám. Já zase tolik branek nedávám, takže to bylo něco úžasného,“ usmíval se Aleš Čermák v rozhovoru pro klubový web před nedělním utkáním, které začíná v Doosan Areně od 15.30 hodin.

Bylo to při poslední titulové sezoně Plzně, podobný kousek pak hbitý záložník zopakoval letos na jaře do sítě Mladé Boleslavi.

Jaká je v týmu nálada po postupu přes dánské SønderjyskE? Ulevilo se vám, že jste to zvládli?

Chceme do skupiny Evropské ligy, takže pro nás byla priorita přes SønderjyskE postoupit. Jsme rádi, že jsme to zvládli a příští týden si to s Beer-Ševou rozdáme o postup.

Ale ještě předtím vás čeká v neděli doma od 15.30 hodin ligový zápas s Brnem, co od Zbrojovky čekáte?

Brno je nováček, mají zatím jeden bod, ale když jsem třeba viděl některé úryvky z jejich zápasů, tak určitě mají kvalitu. Navíc se ji snaží zvednout, přivedli nové hráči, takže to bude nepříjemný soupeř. Potřebují bodovat všude za každou cenu, dají do toho všechno.

Náročný program těchto dnů vám nevadí?

Myslím, že jsme na to zvyklí. Spousta kluků to má dokonce radši, než když se hraje jen o víkendech a mezitím se trénuje. Kolikrát je lepší, když jdou zápasy v rychlém sledu po sobě.

Když hrála Viktoria před dvěmi lety s Brnem naposledy, vstřelil jste při vítězství 3:1 svůj první ligový hattrick…

Vím o tom. (usměv). Tenkrát jsme tam jeli s tím, že potřebujeme upevnit pozici na prvním místě. Nějak se to tam ke mně třikrát vykulilo ve vápně a byly z toho tři góly, pro mě něco úžasného.

Od víkendu zase platí větší omezení počtu diváků na fotbalových stadionech, v neděli jich může do Doosan Areny přijít jen dva tisíce. Co na to říkáte?

Bez fanoušků je to nepříjemné, to se potvrdilo ve čtvrtek. Když už jsme si zvykli, že se na tribuny vrací, omezili to… Ale s tím my nic neuděláme, určitě je to s nimi lepší.