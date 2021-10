Trenér Plzně Michal Bílek poslal na hřiště v pražském Edenu na chlup stejnou sestavu, která v minulém kole deklasovala Jablonec 5:0. Jenže plány se západočeskému týmu začaly bortit už od samého začátku.

Obránce Radim Řezník, který nastoupil k 200. ligovému utkání v dresu Viktorie, totiž hned v 11. minutě svůj tým zbytečně oslabil.

Plzeňský záložník Pavel Bucha během utkání na Slavii.Zdroj: FCVP

Plzeňský krajní bek šel do skluzu proti kapitánovi Slavie Ševčíkovi nevybíravě podrážkou napřed, hlavní sudí Franěk se šel na pokyn videorozhodčího podívat na opakovaný záběr a záhy poslal Řezníka do sprch. To byla velká rána a komplikace. „Jasná červená karta,“ shodli se v poločasové přestávce experti v televizním studiu 02 TV Sport.

Slávisté, kteří neprožívají dvakrát vydařené období, ale přesilovku v prvním dějství nevyužili. Sice měli územní převahu a častěji drželi míč na svých kopačkách, ale výraznější brankovou příležitost si nevypracovali. Za zmínku stojí jen přímý volný kop Alexandra Baha, který bezpečně lapil gólman Jindřich Staněk a neujala se ani střela Lingra, který to naopak zkoušel z úhlu.

13. kolo FORTUNA:LIGY: SK Slavia Praha - Viktoria Plzeň 2:0.Zdroj: fcvp/Ladislav Nussbauer

Největší šanci měli viktoriáni těsně před pauzou, když po faulu na kapitána Hejdu nařídil sudí Franěk volný přímý kop z dobré pozice. Kalvachův pokus kousek za hranicí šestnáctky ale skončil jen na zdi postavených sešívaných hradeb. Plzeňští celkově v prvním poločase působili kompaktním dojmem a svou houževnatostí pili domácím krev.

Ani úvod druhého dějství nepřinesl na hřišti nic zajímavého a Viktoria se celkem v poklidu bránila. Po hodině hry poslal trenér Trpišovský do hry Michaela Krmenčíka, bývalého borce Plzně, který v týdnu po ligové dohrávce s Olomoucí (1:0) rozlítil fanoušky Viktorie hanlivým pokřikováním na adresu svého bývalého zaměstnavatele.

„V neděli udělám absolutní maximum pro úspěch Slavie a věřím, že to bude strhující souboj dvou nejlepších klubů Česka posledních deseti let. Je mi ale líto, že jsem se nechal strhnout v bojové atmosféře k pokřiku, který znevažuje plzeňský klub a omlouvám se,“ napsal pak Krmenčík na svůj instagramový účet.

Otevřít skóre mohl v 62. minutě Masopust, ale jeho pokus hlavou z malého vápna mířil pouze nad branku Staňkovy svatyně. V tu chvíli domácí utahovali šrouby a v 65. minutě se dočkali. Pohotový pokus Stancia Staněk jen vyrazil před dobíhajícího Lingra, který z dorážky rozvlnit síť. Situaci ještě zkoumalo video, ale podle dostupných záběrů bylo vše v pořádku.

Je tam! ? Lingy ? https://t.co/4wPuqWi0bj — SK Slavia Praha ??? (@slaviaofficial) October 31, 2021

O chvíli později mohli viktoriáni odpovědět, ale z mráčku v podobě rohového kopu nijak nezapršelo. V 75. minutě se dopředu řítil Havel a ve vápně spadl, ale píšťalka Fraňka zůstala němá. Poté pálil ve výborné pozici francouzský útočník Jean-David Beaguel, ale trefil jen rukavice Mandouse.

Dvanáct minut před koncem se k ohrožení plzeňské brány dostal i Krmenčík, ale Staněk byl pozorný. A i kdyby míč prošel do sítě, gól by neplatil. Praporek pomezního na lajně totiž vyletěl na znamení ofsajdového postavení nahoru.

V 81. minutě přišla pro Plzeň další rána. Po faulu ve středu hřiště na Plavšiče byl bez milosti potrestán další červenou kartou Pernica. A stejný osud potkal i Kolumbijce Mosqueru, který se ze hřiště pakoval po druhé žluté kartě v 91. minutě. V páté minutě nastavení pak pečetil vítězství Slavie střídající Krmenčík.

90' | MICHAEEEL KRMEEEENČÍÍÍÍK ???



Druhou branku přidává ránou na zadní tyč v nastavení Michael Krmenčík! ??



?⚪️ 2:0 ?? #slaplz pic.twitter.com/xHLAB6cW20 — SK Slavia Praha ??? (@slaviaofficial) October 31, 2021

Plzeň i přes porážku však stále vede ligu, o bod před Slavií, kterou na jejím hřišti naposledy porazil v dubnu roku 2014.

Slavia Praha - Viktoria Plzeň 2:0 (0:0)

Branky: 65. Lingr, 90+5. Krmenčík. Rozhodčí: Franěk – Caletka, Kříž. ŽK: 48. Ekpai, 90+2. Krmenčík – 26. Kalvach, 58. Mosquera. ČK: 11. Řezník, 81. Pernica, 90+1. Mosquera. Diváci: 18179. Slavia Praha: Mandous – Bah (46. Samek), Ousou, Kačaraba, Masopust – Ševčík, Hromada (46. Stanciu) – Ekpai (59. Plavšić), Lingr (79. Traoré), Olayinka – Kuchta (59. Krmenčík). Trenér: Jindřich Trpišovský. Viktoria Plzeň: Staněk – Řezník, Pernica, Hejda, M. Havel – Kalvach (87. Chorý), Bucha – J. Kopic (77. P. Šulc), J. Sýkora (82. Kaša), Mosquera – Beauguel. Trenér: Michal Bílek.