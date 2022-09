V dosavadním průběhu sezony Viktoria vždy zvládla takzvaně přepnout z předkol Ligy mistrů na domácí nejvyšší soutěž. Úřadující mistři jsou jediným týmem FORTUNA:LIGY, který tuto sezonu ještě neprohrál.

„Všichni věříme, že po poháru opět zvládneme ligový zápas. Není to jednoduché, na Camp Nou bylo kolem 77 tisíc lidí, teď i kdyby bylo v Olomouci plno, tak přijde sedm tisíc diváků, což je obrovský rozdíl. Kluci si to už několikrát vyzkoušeli, hráli jsme předkola Ligy mistrů, která byla fanouškovsky atraktivní, těžká po stránce fyzického zatížení, a kluci to zvládli. O kvalitě Barcelony všichni vědí, dostali jsme tam gólů, ale pro nás to byla obrovská zkušenost,“ řekl Horváth.

Podle něj je ale třeba všechna dosavadní utkání hodit za hlavu a připravit se na Olomouc. „Chceme tam vyhrát. Je to velmi důležitý zápas a všichni budeme pracovat na tom, aby přepnutí z poháru na ligu bylo opět co nejúspěšnější,“ dodal člen trenérského štábu Plzně.

Viktoriáni jsou v tabulce druzí, ale jen kvůli horšímu skóre, než má první Slavia Praha. Olomouc je dvanáctá.

Fanoušek Barcelony jí dal gól. Ale Sýkora by měnil za lepší výsledek

Olomouci nevyšel úvod soutěže, ale v posledních dvou kolech bodovala. Uhrála remízu 1:1 s Libercem a vyhrála v Praze s Pardubicemi 2:0. „Sigma chce hrát fotbal, pokouší se hrát kombinačně a někdy se jí to daří více, jindy méně. Doma je vždy nepříjemným soupeřem. Tím, že jim trochu nevyšel úvod sezony, o to víc budou chtít proti nám uspět,“ tuší Horváth.

Vzhledem k náročnosti programu nevyloučil drobné změny v sestavě. „Kluci říkali, že jsou v pohodě, cítí se dobře, takže zatím žádná velká rotace v sestavě,“ uzavřel Pavel Horváth.

Zápas Olomouc – Plzeň bude pikantní tím, že v kádru Viktorie jsou tři odchovanci Sigmy, Tomáš Chorý, Lukáš Kalvach a Václav Jemelka. V Olomouci hrál také Václav Pilař.

„Hráče samozřejmě dobře známe, ale oni nás taky. Nevím, jestli to nepomůže spíš Plzni. Třeba Venca Jemelka odešel nedávno a některé věci třeba bude s trenéry konzultovat. Myslím, že pro naše kluky může být teoreticky určitá výhoda, že hráče znají v individuálním řešení. Ale asi to nebude mít zásadní dopad na konečný výsledek,“ řekl klubovému webu trenér Olomouce Václav Jílek.

Sigma na výhru nad Plzní čeká od března 2012.

Žádný kartáč v kabině nebyl, řekl trenér Bílek po prohře v Barceloně