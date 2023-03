Šéf fotbalové Viktorie Plzeň Adolf Šádek navzdory mizerným jarním výsledkům a výkonům mužstva věří trenérovi Michalu Bílkovi a hráčům.

Adolf Šádek na tiskové konferenci k představení dokumentu Zázrak ze Západu. | Foto: fcv/Martin Skála

„Zažíváme horší herní období, takže uvnitř klubu jsme si řekli, co udělat, abychom ho prolomili. Po prohře na Slavii se mně z Prahy neodjíždělo dobře. Prohráli jsme sice zápas v boji o titul, ale neprohráli jsme ještě titul,“ řekl na tiskové konferenci k představení dokumentu Zázrak ze Západu Adolf Šádek.

Tato sezona se pro Viktorii zatím nevyvíjí růžově. Jak zázraky, které trvají od roku 2010, zopakovat?

Je to o tvrdé práci všech lidí. Ti, kteří nebudou chtít pracovat, nebudou u Zázraku ze Západu dvojky a trojky. Musíme si i počkat na štěstí, kterého jsme minulou sezonu měli víc. Někdo řekl, že o titul se hraje už jen v Praze. Taková vyjádření nám přilévají krev do žil, přidávají na motivaci. Jsem přesvědčený, že když se sejde víc okolností včetně štěstí a tvrdé práce, tak Zázrak ze Západu se může zopakovat. A na náš fotbal se zase bude dát koukat.

Jaká je situace kolem prodeje klubu? Chtěl jste to mít vyřešené do konce tohoto ligového ročníku…

Ten plán samozřejmě platí a dělám pro to všechno. Pokud by to nedopadlo, tak ještě bude Zázrak ze Západu dva a tři (smích). Teď vážně… Vloni se mně nepovedlo přivést investora, ale nyní bych rád tento deal (obchod, pozn. aut.) dotáhl do 30. června.

