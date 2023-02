Co podle vás ve zmíněném zakončení chybělo?

Na jednu stranu štěstíčko, ale také větší důraz. V první půli tam byly závary, kdy bylo ve vápně strašně moc lidí, a my jsme to nedokázali propasírovat do brány.

Vy jste začal na kraji zálohy, ale po přestávce jste se přesunul na beka. Změnilo se pro vás něco?

Ani ne, nic extra se neměnilo. Pořád jsem byl na levé straně. Možná jsem jenom hrál víc z hloubky.

Plzeňský záložník Jan Sýkora se na Slovácku vrátil po zranění do sestavy Viktorie.Zdroj: fcv/Ondřej PastorTrenér Bílek vás neustále nabádal, ať posíláte centry. Věřil jste do poslední chvíle, že můžete s nepříznivým vývojem něco udělat?

Kdybychom nevěřili, tak ty zápasy nemusíme hrát. I když prohráváte 0:2, dá se to otočit. Musíte věřit do poslední minuty. Ne vždycky se zápas vyvíjí, jak bychom si přáli, takže v tom musíme být silní.

Vy jste se vrátil po dlouhé pauze zaviněné zraněním, jak jste se na hřišti cítil?

Na to, že jsem hrál po pěti měsících to nebylo špatné, s fyzičkou jsem neměl žádné problémy. Teď to bude spíš o tom, abych získal klid na míči a uvolnil nohy. Nebylo to špatné, ale porážka mě mrzí.

Co je potřeba udělat, aby došlo ke zlepšení a příští sobotní domácí zápas s Libercem byl vítězný?

My se pořád připravujeme na víc než sto procent, každý trénink odmakáme. Musíme v tom pokračovat, ale je potřeba, abychom si vyhodnotili chyby, které jsme na Slovácku udělali a příště se jich musíme vyvarovat.

Plzeň zaváhání Slavie nevyužila. Bez gólu nemůžeme myslet na body, uznal Bílek