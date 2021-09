Teď se 32letý fotbalista s nováčkem norské ligy dohodl na kontraktu do konce soutěžního ročníku.

„Zdeněk řekl, že rozhodlo srdce. Nabídkám, které měl z Polska, Rumunska nebo Indie, jsme se vyrovnat nemohli,“ okomentoval Ondráškův příchod kouč nováčka norské ligy Lars Petter Andressen. Při prvním angažmá v Norsku odehrál Ondrášek za Tromsö 142 zápasů, v nichž vstřelil 55 branek. V jedné ze sezon se stal i králem střelců tamní ligy.

„Když jsem tam šel poprvé, ani jsem pořádně nevěděl, kde to je. Až když jsem zvedl hlavu nahoru, našel jsem si to na mapě,“ vzpomínal Ondrášek s úsměvem v klubovém podcastu Viktorie na svoje první angažmá za polárním kruhem.

„Je to krásný ostrov, který má jeden tunel a dva mosty ven,“ popisoval Ondrášek.

„Je to takové výjimečné město, všichni se tam znají. Výjimečné je, že celý prosinec je tam tma a v červenci zase pořád svítí sluníčko, i když moc nehřeje,“ popisoval vytáhlý útočník, jenž pochází z Kadova, ale s fotbalem začínal ve Stříbře. Za sebou má také angažmá v Českých Budějovicích, Krakově a Dallasu, odkud loni přišel do plzeňské Viktorie, ale trvalejší místo v sestavě nezískal a tak putoval zase do ciziny.

Přes krátkou epizodu za FCSB se dostal do Tromsö kam zamíří už jako čerstvý ženáč. V srpnu si vzal v Krakově svoji dlouholetou polskou přítelkyni Darju.